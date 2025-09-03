राज कुंद्रा की 60 करोड़ की धोखाधड़ी! शिल्पा शेट्टी को लगा तगड़ा चूना, बंद करना पड़ा सबसे महंगा और लग्जरी रेस्टोरेंट

Shilpa Shetty Restaurant Closure: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं. कुछ हफ्ते पहले दोनों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था. अब शिल्पा शेट्टी ने अपने फेमस रेस्टोरेंट ‘बास्टियन बांद्रा’ को बंद करने का ऐलान किया है. मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर कर इस बात की जानकारी दी, जिसने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया. उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

शिल्पा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि इस गुरुवार से बांद्रा का ये फेमस ठिकाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. शिल्पा ने अपने नोट में लिखा कि बास्टियन बांद्रा सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि ये जगह लोगों की यादों और खास पलों से जुड़ी है. यहां की पार्टी नाइट्स और मस्ती भरे पल मुंबई की नाइटलाइफ का अहम हिस्सा रहे हैं. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए गुरुवार की रात एक स्पेशल इवेंट किया जाएगा. ये पार्टी सिर्फ चुनिंदा मेहमानों के लिए होगी.

बंद हो गया शिल्पा शेट्टी का लग्जरी रेस्टोरेंट

उन्होंने आगे बताया कि भले ही बास्टियन बांद्रा बंद हो रहा है, लेकिन उनका फेमस ‘आर्केन अफेयर’ नाइट पार्टी कॉन्सेप्ट अब भी जारी रहेगा. ये पार्टी अगले हफ्ते से ‘बास्टियन एट द टॉप’ में शिफ्ट कर दी जाएगी. शिल्पा ने कहा कि ये एक नया चैप्टर होगा, जिसमें लोगों को नई यादें और नए एक्सपीरिंयस मिलेंगे. बास्टियन बांद्रा की शुरुआत 2016 में हुई थी और ये अपने सीफूड डिशेज के लिए खास पहचान बना चुका था. बता दें कि बास्टियन बांद्रा शिल्पा शेट्टी और रेस्टोरेंट बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा की साझेदारी में चलाया जा रहा था.

शिल्पा-राज पर लगा धोखाधड़ी का आरोप

अब ये बंद हो रहा है, लेकिन इसके बंद होने की खबर उस समय आई है जब शिल्पा और राज कुंद्रा कानूनी विवादों से घिरे हुए हैं. दरअसल, मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने उन पर 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले की जांच EOW कर रही है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज कुंद्रा की पुरानी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ में उन्होंने 2015 से 2023 तक करोड़ों रुपये लगाए. ये पैसा बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया गया था.

शिल्पा-राज ने बताया आरोपों को बेबुनियाद

हालांकि, आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल निजी खर्चों में किया गया. इसी वजह से ये मामला अब सुर्खियों में है और EOW लगातार इस पर जांच कर रही है. वहीं, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की ओर से उनके वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह सिविल नेचर का है और इसे पहले ही NCLT में निपटाया जा चुका है. कंपनी आर्थिक संकट में थी और इस वजह से उसका लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है. वकील ने कहा कि ये केस सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है.