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गणपति बप्पा के वाहन मूषक के कान में कुछ कहना चाहती थीं शिल्पा शेट्टी! फिर अचानक बनाने लगीं अतरंगी मुंह; VIDEO देख भड़के लोग

Shilpa Shetty Ganpati Poojan: शिल्पा शेट्टी ने पूरे परिवार संग ढोल-नगाड़ों की थाप पर बप्पा को विदाई दी. इस बार उनकी इको-फ्रेंडली मूर्ति ने सबका दिल जीता. हालांकि, विसर्जन के तुरंत बाद जब वो लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचीं, तो वहां मिले खास VIP ट्रीटमेंट और उनके अजीबो-गरीब मुंह बनाने को लेकर लोग काफी नाराज नजर आए.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 17, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:35 AM IST
गणपति बप्पा के वाहन मूषक के कान में कुछ कहना चाहती थीं शिल्पा शेट्टी! फिर अचानक बनाने लगीं अतरंगी मुंह; VIDEO देख भड़के लोग
Image Credit: लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचीं शिल्पा शेट्टी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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