/गणपति बप्पा के वाहन मूषक के कान में कुछ कहना चाहती थीं शिल्पा शेट्टी! फिर अचानक बनाने लगीं अतरंगी मुंह; VIDEO देख भड़के लोग

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए गणेश उत्सव हमेशा से बेहद खास रहा है. हर साल की तरह इस बार भी उनके घर पर गणपति बप्पा का स्वागत पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया. शिल्पा के परिवार में ये उत्सव एक खूबसूरत परंपरा बन चुका है. इस बार भी शिल्पा, उनके पति राज कुंद्रा और दोनों बच्चों ने मिलकर बप्पा को अपने घर में पूरे आदर के साथ बिठाया. डेढ़ दिन तक घर में पूजा-पाठ और भक्ति का माहौल बना रहा. इस दौरान फिल्मी दुनिया के कई जाने-माने सितारे और करीबी दोस्त भी बप्पा के दर्शन करने उनके घर पहुंचे.
शिल्पा शेट्टी अपने हर काम में कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश करती हैं. इस साल उनके गणपति उत्सव में एक बहुत ही खास बदलाव देखने को मिला. शिल्पा इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी या आम मिट्टी की जगह पेपर माशे से तैयार की गई इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा अपने घर लेकर आई थीं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने फैंस को बताया कि उनका परिवार पर्यावरण को बचाने के लिए काफी समय से सजग है. वे लोग पिछले कई सालों से लगातार ऐसे बदलाव कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रकृति और पानी के सोर्स को कोई नुकसान न पहुंचे.
डेढ़ दिन की पूजा और सेवा के बाद बप्पा के विसर्जन का वक्त आ गया. 15 सितंबर को शिल्पा शेट्टी अपने पूरे परिवार के साथ एकदम जश्न वाले अंदाज में दिखाई दीं. इस मौके पर उनके पति राज कुंद्रा, बेटा वियान, बेटी समीशा, बहन शमिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी सब साथ मौजूद थे. विसर्जन के दौरान सामने आए वीडियो में शिल्पा का एक अलग ही रूप देखने को मिला. वो ढोल की तेज थाप पर दिल खोलकर नाचती नजर आईं. उनके जबरदस्त डांस और एनर्जी ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. राज कुंद्रा भी इस खुशी में उनके साथ झूमते दिखे.
घर पर बप्पा को खुशी-खुशी विदा करने के तुरंत बाद शिल्पा शेट्टी सीधे मुंबई के सबसे मशहूर पंडाल ‘लालबाग के राजा’ के दर्शन करने निकल पड़ीं. उनके साथ उनकी बहन शमिता शेट्टी भी मौजूद थीं. बप्पा के इस भव्य दरबार से दोनों बहनों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में शिल्पा काफी खुश और भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं. वो वहां पंडाल के सेवादारों से ये कहती हुई भी सुनाई दे रही हैं, ‘मुझे मूषक के कान में अपनी बात कहनी है’. इस दौरान एक्ट्रेस अतरंगी मुंह बनाते हुए भी नजर आती हैं, जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता.
शिल्पा का ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गया, लेकिन इस पर लोगों का सख्त रिएक्शन देखने को मिला. दरअसल, पंडाल में शिल्पा और शमिता को मिले VIP ट्रीटमेंट को देखकर लोग काफी नाराज नजर आए. वीडियो पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने लिखा कि आम भक्तों को घंटों लंबी लाइनों में धक्का खाना पड़ता है, जबकि सेलेब्रिटीज को सीधे अंदर जाने दिया जाता है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं. ऐसे धार्मिक जगहों पर इस तरह का वीआईपी कल्चर अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो.
कुल मिलाकर देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी का ये डेढ़ दिन का गणेश उत्सव भक्ति, पारिवारिक प्यार और जबरदस्त उल्लास से भरा रहा. जहां एक तरफ पर्यावरण को ध्यान में रखकर पेपर माशे की मूर्ति लाने के लिए लोगों ने शिल्पा की खूब तारीफ की. वहीं, विसर्जन के समय उनके मस्तमौला डांस ने भी फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन आखिर में लालबाग के राजा के दर्शन के दौरान हुए इस विवाद ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी. इसके बावजूद, बप्पा के लिए शिल्पा की सच्ची आस्था और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाने का उनका अंदाज हर किसी को काफी पसंद आया.