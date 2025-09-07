राज कुंद्रा को छोड़ किस ‘सरदार’ के प्यार में पड़ गईं शिल्पा शेट्टी? खुद किया खुलासा, सुनकर फराह खान भी रह गईं हैरान
राज कुंद्रा को छोड़ किस ‘सरदार’ के प्यार में पड़ गईं शिल्पा शेट्टी? खुद किया खुलासा, सुनकर फराह खान भी रह गईं हैरान

Shilpa Shetty Raj Kundra: हाल ही में सोशल मीडिया पर फराह खान का एक व्लॉग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी के घर पर नजर आ रही हैं. इसी बीच बातों-बातों शिल्पा, फराह के सामने कुछ ऐसा राज खोल देती हैं, जिसे सुनने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:11 AM IST
राज कुद्रा को छोड़ किस ‘सरदार’ के प्यार में पड़ गईं शिल्पा शेट्टी
राज कुद्रा को छोड़ किस ‘सरदार’ के प्यार में पड़ गईं शिल्पा शेट्टी

Shilpa Shetty Raj Kundra: हाल ही में फराह खान अपने व्लॉग के लिए शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचीं. इस दौरान शिल्पा ने अपने पति राज कुंद्रा को लेकर ऐसा मजाक किया कि फराह अपनी हंसी रोक नहीं पाईं और ठहाके मारकर हंसने लगीं. फराह ने शिल्पा से पूछा, 'राज जी कहां हैं?'. तो शिल्पा ने हंसते हुए कहा, 'अभी मेरा एक सरदार के साथ अफेयर चल रहा है'. ये सुनकर फराह खान हैरान रह गई और कैमरे की ओर देखने लगीं.

दरअसल, शिल्पा का ये मजाक उनके पति राज कुंद्रा के नए लुक से जुड़ा था. राज इन दिनों अपनी फिल्म 'मेहर' में एक सरदार का किरदार निभाने वाले हैं. इसलिए शिल्पा ने कहा कि 'राज जी तो बिल्डिंग छोड़कर चले गए'. फराह को ये सुनकर हैरानी और झटका भी लगा, लेकिन फिर शिल्पा हंसने लगीं. उन्होंने आगे कहा, 'राज अब एक्टर बन गए हैं. सोच सकते हो? कभी भी ‘नेवर से नेवर’ मत कहना'.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

फराह खान और शिल्पा की मजेदार नोकझोंक

बातचीत के दौरान फराह खान ने शिल्पा को चिढ़ाते हुए कहा कि उनके पति तो घर पर नहीं हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड मौजूद हैं. इस पर शिल्पा ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'हां, वो मेरे लवर हैं'. फराह ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'वाह, यही होती है लाइफ. पति गया, लवर आया. काश, कभी शिरीष घर से जाए ताकि मैं भी कोई लवर बुला सकूं'. फराह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स के कमेंट्स भी देखे जा सकते हैं. 

सिर्फ मोहम्मद रफी को छोड़ दिया... क्यों खोद दी गईं मधुबाला और साहिर लुधियानवी की कब्रें? जानता है सिर्फ एक इंसान

सरदार लुक में नजर आए राज कुंद्रा

दोनों की इसी मजेदार बातचीत के दौरान ही राज कुंद्रा भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'मेहर' में नरजर आने वाले सरदार लुक में सामने आते हैं. ये उनकी दूसरी बड़ी फिल्म है और साथ ही उनका पंजाबी फिल्मों में डेब्यू भी. फिल्म में वे करमजीत सिंह का किरदार निभा रहे हैं. उनका ये लुक देखकर फराह और शिल्पा दोनों ही काफी खुश हो जाती हैं. राज का ये नया अंदाज सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

फिल्म ‘मेहर’ की स्टारकास्ट

फिल्म 'मेहर' का डायरेक्शन राकेश मेहता ने किया है. फिल्म में राज कुंद्रा के साथ एक्ट्रेस गीता बसरा भी नजर आएंगी. लंबे समय बाद गीता एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रही हैं. इसके अलावा फिल्म में मास्टर अगमवीर सिंह, दीप मंडीप, आशीष दुग्गल, बनिंदर बन्नी, सविता भट्टी, रुपिंदर रूपी, हॉबी धालीवाल, तरसेम पॉल और कुलवीर सोनी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. इतनी बड़ी और शानदार स्टारकास्ट के चलते फिल्म का क्रेज दर्शकों में पहले से ही बना हुआ था.

शिल्पा का पति को लेकर गर्व

फिल्म का ट्रेलर अगस्त में रिलीज हुआ था जिसे शिल्पा शेट्टी ने भी खूब पसंद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर राज कुंद्रा को ‘न्यू हीरो इन टाउन’ कहा और बताया कि असल जिंदगी में वे कई सालों से उनके हीरो हैं. शिल्पा ने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं और फिल्म देखने की एक्साइटमेंट भी जताई. आखिरकार ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. वहीं, शिल्पा जल्द ही निर्देशक प्रेम की कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म ‘केडी: द डेविल’ में नजर आएंगी.

