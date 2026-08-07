'सलमान खान की कमी महसूस हुई...', आखिर क्यों शिल्पा शिंदे को आई Lock Upp 2 में भाईजान की याद?

रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' ने सोशल मीडिया पर काफी बज क्रिएट कर दिया था, चारों तरफ सिर्फ इसी शो की बात हो रही थी. वहीं शो के आखिर में श्रेया कालरा ने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए की रकम अपने नाम कर ली. शो खत्म होते ही 'लॉकअप 2' की फाइनलिस्ट शिल्पा शिंदे ने इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस खुलकर शेयर किया. उन्होंने बताया कि शो के दौरान कई ऐसे मौके आए, जब उन्हें लगा कि अगर सुपरस्टार सलमान खान इस मंच पर होते तो कुछ अलग ही स्थिति होती. शिल्पा ने कहा कि घर के भीतर कई चीजें ऐसी हुईं, जिनका पूरा सच ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि टीवी पर केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही टेलीकास्ट किया जाता है,जबकि घर के अंदर की पूरे दिन बहुत कुछ होता है.
शिल्पा के मुताबिक, कई अहम घटनाएं और बातचीत टेलीकास्ट से बाहर रह गईं, जिससे ऑडियंस को पूरी तस्वीर देखने का मौका नहीं मिला. बातचीत के दौरान जब शिल्पा से पूछा गया कि शो के दौरान उन्होंने किस शख्स को सबसे ज्यादा मिस किया, तो उन्होंने बिना झिझक सलमान खान का नाम लिया.
शिल्पा ने कहा कि कई मौकों पर उन्हें सलमान की कमी महसूस हुई. उनके अनुसार, घर के भीतर उनसे जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसमें अगर सलमान होते तो वो जरूर उस पर अपनी राय रखते और गलत बात का विरोध करते. उन्होंने स्पेशली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ बातचीत और व्यवहार ऐसे थे, जो लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचे. शिल्पा का कहना था कि उन्होंने कई बार महसूस किया कि कुछ कमेंट और रिएक्शन ऐसे थे, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था.
शिल्पा ने बातचीत के दौरान ये भी आरोप लगाया कि शो के भीतर उन्हें उनकी उम्र और प्रोफेशनल को लेकर तंज झेलने पड़े. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे कमेंट्स किए गए, जिनसे उन्हें अपमानित महसूस हुआ. उन्होंने कहा कि किसी की उम्र या उसके काम का मजाक बनाना किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि उन्हें बार-बार ये याद आता रहा कि जब वो पहले रियलिटी शो 'बिग बॉस 11' में थीं, तब सलमान खान ऐसे मामलों में खुलकर बोलते थे और किसी भी कंटेस्टेंट्स के साथ गलत व्यवहार होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करते थे.
शिल्पा ने आगे कहा कि एक होस्ट की जिम्मेदारी केवल शो को आगे बढ़ाने तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही और गलत के बीच अंतर बताना भी उसका काम होता है. हालांकि, शिल्पा ने इस पूरे मामले में शो की होस्ट फराह खान के लिए कोई नाराजगी नहीं जताई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि फराह किसी एक कंटेंस्टेंट्स के लिए बोल रही हैं.
शिल्पा ने कहा कि फराह का व्यवहार सभी कंटेस्टेंट्स के लिए एक सामान था और उन्होंने किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया. उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें महसूस होता था कि फराह उन्हें पसंद करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी नियमों या फैसलों में किसी तरह का झुकाव नहीं दिखाया. शिल्पा ने कहा कि उनकी शिकायत किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि उस स्थिति से है जो शो के दौरान बनीं और जिनका पूरा व्यवहार लोगों तक नहीं पहुंच पाया.
सलमान खान का जिक्र करते हुए शिल्पा ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि उनके जैसा होस्ट मिलना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि सलमान हमेशा कंटेस्टेंट्स को सही दिशा दिखाने और गलत व्यवहार पर रोक लगाने की कोशिश करते थे, इसलिए शो के दौरान उन्हें उनकी कमी लगातार महसूस हुई.
शिल्पा और सलमान का रिश्ता 'बिग बॉस 11' से जुड़ा है, जहां सलमान की मेजबानी में शिल्पा ने विजेता का खिताब अपने नाम किया था. उस पूरे सीजन में सलमान कई बार घर के विवादों में खुलकर बोलते दिखाई दिए थे. वहीं, 'लॉक अप: सच या सजा' के दूसरे सीजन का फिनाले 5 अगस्त को हुआ, जिसमें श्रेया कालरा ने विनर बनीं. शिवांगी जोशी रनर-अप और योगेश दूसरे रनर-अप रहे, जबकि शिल्पा शिंदे ने चौथे रनर-अप के रूप में अपनी जर्नी को खत्म किया.