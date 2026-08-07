'सलमान खान की कमी महसूस हुई...', आखिर क्यों शिल्पा शिंदे को आई Lock Upp 2 में भाईजान की याद?

रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' ने सोशल मीडिया पर काफी बज क्रिएट कर दिया था, चारों तरफ सिर्फ इसी शो की बात हो रही थी. वहीं शो के आखिर में श्रेया कालरा ने ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए की रकम अपने नाम कर ली. शो खत्म होते ही 'लॉकअप 2' की फाइनलिस्ट शिल्पा शिंदे ने इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस खुलकर शेयर किया. उन्होंने बताया कि शो के दौरान कई ऐसे मौके आए, जब उन्हें लगा कि अगर सुपरस्टार सलमान खान इस मंच पर होते तो कुछ अलग ही स्थिति होती. शिल्पा ने कहा कि घर के भीतर कई चीजें ऐसी हुईं, जिनका पूरा सच ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि टीवी पर केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही टेलीकास्ट किया जाता है,जबकि घर के अंदर की पूरे दिन बहुत कुछ होता है.