Add Zee Business As A Preferred Source
App

'सलमान खान की कमी महसूस हुई...', आखिर क्यों शिल्पा शिंदे को आई Lock Upp 2 में भाईजान की याद?

Shilpa Shinde On Salman Khan: रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के दूसरा अब खत्म हो चुका है और एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इस शो के पांच फाइनलिस्ट में शामिल रहीं. उन्होंने फाइनल तक का सफर तय करते हुए टॉप-5 में अपनी जगह बनाई और चौथे रनर-अप के रूप में शो खत्म किया. वहीं फिनाले के बाद शिल्पा ने शो के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए खुलकर बात की.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 07, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:49 PM IST
'सलमान खान की कमी महसूस हुई...', आखिर क्यों शिल्पा शिंदे को आई Lock Upp 2 में भाईजान की याद?

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा दांव, युवा आयोग से क्या-क्या बदलेगा?
2
3
4
5