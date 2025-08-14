शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, दिखाई डैमज की तस्वीर; कहा-कुछ भी हो सकता था
Advertisement
trendingNow12880202
Hindi Newsबॉलीवुड

शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, दिखाई डैमज की तस्वीर; कहा-कुछ भी हो सकता था

Shilpa Shirodkar Car Hit By Bus: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर की कार को बस ने टक्कर मार दी थी. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा पर डैमेड कार की तस्वीर शेयर की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, दिखाई डैमज की तस्वीर; कहा-कुछ भी हो सकता था

Shilpa Shirodkar Car Hit By Bus: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर कार बुधवार को मुंबई में एक बस से टकरा गई. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी डैमेज कार की डरा देने वाली तस्वीरें शेयर की हैं.साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि बस कंपनी ने इस मामले की कोई ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. शिल्पा ने मामले में शिकायत दर्ज करने और मदद करने के लिए मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद किया. शिल्पा ने ये भी बताया कि इस दुर्घटना में उनकी टीम का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ हैय

शिल्पा शिरोडकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, "आज सिटीफ्लो की एक बस मेरी कार से टकरा गईय और मुंबई बेस्ड ऑफिस के रिप्रेजेंटिंग, मिस्टर योगेश कदम और मिस्टर विलास मनकोटे, मुझे बता रहे हैं कि यह उनकी कंपनी की नहीं, बल्कि ड्राइवर की ज़िम्मेदारी है. ये लोग कितने निर्दयी हैं? एक ड्राइवर कितना कमा सकता है!"

शिल्पा शिरोडकर ने मुंबई पुलिस को किया थैंक्यू

उन्होंने आगे लिखा, "मुंबई पुलिस का शुक्रिया, उन्होंने बिना किसी परेशानी के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मेरी मदद की. लेकिन कंपनी इस घटना की कोई ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है @cityflo.ind इस मामले में मुझसे जुड़ने के लिए आपका आभार।. शुक्र है कि मेरा स्टाफ़ ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कुछ भी हो सकता था."

fallback

शिल्पा शिरोडकर का वर्कफ्रंट 

शिल्पा शिरोडकर के वर्क फ्रंट की बात करें तो  एक्ट्रेस पैन इंडियन सुपरनैचुरल थ्रिलर 'जटाधारा' में नजर आएंगे.  इस फिल्म के साथ वह कई सालों के ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. 'जटाधारा' रहस्यमयी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसकी गुप्त रहस्यमयी कथाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके अलावा शिल्पा कई और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स शूटिंग में बिजी हैं इनमें संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य पर आधारित एक सीरीज भी शामिल है. राजर्षि भूपेंद्र मोदी के सहयोग से मोदी स्टूडियो द्वारा निर्मित इस अपकमिंग सीरीज़ का नाम है "शंकर- द रिवोल्यूशनरी मैन" है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Shilpa Shirodkar

Trending news

Stray dogs SC hearing: भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं..
Delhi stray dogs
Stray dogs SC hearing: भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं..
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
;