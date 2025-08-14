शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, दिखाई डैमज की तस्वीर; कहा-कुछ भी हो सकता था

Shilpa Shirodkar Car Hit By Bus: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर कार बुधवार को मुंबई में एक बस से टकरा गई. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी डैमेज कार की डरा देने वाली तस्वीरें शेयर की हैं.साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि बस कंपनी ने इस मामले की कोई ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. शिल्पा ने मामले में शिकायत दर्ज करने और मदद करने के लिए मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद किया. शिल्पा ने ये भी बताया कि इस दुर्घटना में उनकी टीम का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ हैय

शिल्पा शिरोडकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, "आज सिटीफ्लो की एक बस मेरी कार से टकरा गईय और मुंबई बेस्ड ऑफिस के रिप्रेजेंटिंग, मिस्टर योगेश कदम और मिस्टर विलास मनकोटे, मुझे बता रहे हैं कि यह उनकी कंपनी की नहीं, बल्कि ड्राइवर की ज़िम्मेदारी है. ये लोग कितने निर्दयी हैं? एक ड्राइवर कितना कमा सकता है!"

शिल्पा शिरोडकर ने मुंबई पुलिस को किया थैंक्यू

उन्होंने आगे लिखा, "मुंबई पुलिस का शुक्रिया, उन्होंने बिना किसी परेशानी के पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मेरी मदद की. लेकिन कंपनी इस घटना की कोई ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है @cityflo.ind इस मामले में मुझसे जुड़ने के लिए आपका आभार।. शुक्र है कि मेरा स्टाफ़ ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कुछ भी हो सकता था."

शिल्पा शिरोडकर का वर्कफ्रंट

शिल्पा शिरोडकर के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पैन इंडियन सुपरनैचुरल थ्रिलर 'जटाधारा' में नजर आएंगे. इस फिल्म के साथ वह कई सालों के ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रही हैं. 'जटाधारा' रहस्यमयी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसकी गुप्त रहस्यमयी कथाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके अलावा शिल्पा कई और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स शूटिंग में बिजी हैं इनमें संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य पर आधारित एक सीरीज भी शामिल है. राजर्षि भूपेंद्र मोदी के सहयोग से मोदी स्टूडियो द्वारा निर्मित इस अपकमिंग सीरीज़ का नाम है "शंकर- द रिवोल्यूशनरी मैन" है.