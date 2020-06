Chiranjeevi Sarja को श्रद्धांजलि देने में राइटर शोभा डे ने की इतनी बड़ी भूल, भड़क उठे यूजर्स

नई दिल्ली: लेखिका और एक्टिविस्ट के तौर पर पहचानी जाने वालीं शोभा डे (Shobhaa De) ने चिरंजीवी सरजा (Chiranjeevi Sarja) को श्रद्धांजलि देते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद से वह लगातार ट्रोल हो रही हैं. हालांकि यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी फ़िल्मी शख्सियत की पहचान पर बड़ी गलती की है. सुपरस्टार-सोशलाइट और लेखक शोभा डे, ने फिर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है.

शोभा डे (Shobhaa De) ने हाल ही में कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सरजा (Chiranjeevi Sarja) की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए गलत तस्वीर पोस्ट कर दी. अभिनेता का निधन 7 जून को अचानक हो गया था. तभी बिना पूरी सच्चाई जाने शोभा डे ने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी की एक तस्वीर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दे दी. जिसके बाद से मेगास्टार चिरंजीवी के फैंस ने शोभा डे की इस गलती पर उन्हें जमकर घेरा हुआ है.

Dear Bollywood Celebrities/WHATEVER, if you don't know our actors, then please don't tweet. Simple!!!!!!!

A simple Google search goes a long way in covering your stupidity.

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 7, 2020