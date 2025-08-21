‘जया बच्चन को क्यों…’, ‘शोले’ में राधा के किरदार पर उठाए थे सवाल, डायरेक्टर ने बताया कि कैसे साइलेंट रोल कर बयां किए थे इमोशन

इस साल 15 अगस्त के मौके पर फिल्म 'शोले' ने 50 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने मूवी से जुड़ी कुछ बातों को शेयर किया है. 'शोले' में जय-वीरू, ठाकुर, गब्बर और बसंती का किरदार काफी फेमस हुआ था. वहीं जया बच्चन के किरदार 'राधा' को लेकर फैंस ने नेगेटिव कमेंट किए थे. फैंस का मानना था कि जया को एक बेकार कैरेक्टर दे दिया गया था जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था. मगर रमेश सिप्पी ने इस किरदार को फिल्म का एक मजबूत एलिमेंट बताया है.

फिल्म 'शोले' में ठाकुर की विधवा बहू राधा के किरदार को जया बच्चन ने निभाया था जो कि फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर जय की प्रेमिका भी थीं. डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि 'बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि जया के साथ क्यों काम कर रहे हो ये किरदार बेकार है.' उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'बस इसलिए ही मैंने उन्हें कास्ट किया है… ये एक साइलेंट रोल है फिर भी उसके इमोशन को बखूबी बयां कर रहा है.'

यह भी पढ़ें: ‘कैरेक्टर को फॉलो न…’ इस किरदार को निभाते समय सलमान खान को लगा था डर! 22 साल पहले रिलीज हुई थी ये आइकॉनिक फिल्म

डायरेक्टर ने फिल्म में जया बच्चन के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे फिल्म में जया और अमिताभ के किरदारों के बीच केमेस्ट्री पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी. उन्होंने बताया कि 3 से 4 मिनट के इस सीन में एक परफेक्ट शॉट ले पाना थोड़ा मुश्किल था मगर बाद में ये बेहतर तरीके से टर्न आउट हुआ.