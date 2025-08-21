‘जया बच्चन को क्यों…’, ‘शोले’ में राधा के किरदार पर उठाए थे सवाल, डायरेक्टर ने बताया कि कैसे साइलेंट रोल कर बयां किए थे इमोशन
Advertisement
trendingNow12890652
Hindi Newsबॉलीवुड

‘जया बच्चन को क्यों…’, ‘शोले’ में राधा के किरदार पर उठाए थे सवाल, डायरेक्टर ने बताया कि कैसे साइलेंट रोल कर बयां किए थे इमोशन

Sholay: आइकॉनिक फिल्म 'शोले' के कई कैरेक्टर फेमस हुए और लोगों के दिल पर अपनी छाप छोड़ गए. वहीं डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने हाल ही में जया बच्चन के किरदार को लेकर कई खुलासे किए हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘जया बच्चन को क्यों…’, ‘शोले’ में राधा के किरदार पर उठाए थे सवाल, डायरेक्टर ने बताया कि कैसे साइलेंट रोल कर बयां किए थे इमोशन

इस साल 15 अगस्त के मौके पर फिल्म 'शोले' ने 50 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने मूवी से जुड़ी कुछ बातों को शेयर किया है. 'शोले' में जय-वीरू, ठाकुर, गब्बर और बसंती का किरदार काफी फेमस हुआ था. वहीं जया बच्चन के किरदार 'राधा' को लेकर फैंस ने नेगेटिव कमेंट किए थे. फैंस का मानना था कि जया को एक बेकार कैरेक्टर दे दिया गया था जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था. मगर रमेश सिप्पी ने इस किरदार को फिल्म का एक मजबूत एलिमेंट बताया है. 

फिल्म 'शोले' में ठाकुर की विधवा बहू राधा के किरदार को जया बच्चन ने निभाया था जो कि फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर जय की प्रेमिका भी थीं. डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि 'बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि जया के साथ क्यों काम कर रहे हो ये किरदार बेकार है.' उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'बस इसलिए ही मैंने उन्हें कास्ट किया है… ये एक साइलेंट रोल है फिर भी उसके इमोशन को बखूबी बयां कर रहा है.'

यह भी पढ़ें: ‘कैरेक्टर को फॉलो न…’ इस किरदार को निभाते समय सलमान खान को लगा था डर! 22 साल पहले रिलीज हुई थी ये आइकॉनिक फिल्म 

डायरेक्टर ने फिल्म में जया बच्चन के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे फिल्म में जया और अमिताभ के किरदारों के बीच केमेस्ट्री पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी. उन्होंने बताया कि 3 से 4 मिनट के इस सीन में एक परफेक्ट शॉट ले पाना थोड़ा मुश्किल था मगर बाद में ये बेहतर तरीके से टर्न आउट हुआ. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

SholayRamesh SippyJaya BacchanAmitabh BacchanDharmendra

Trending news

'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
;