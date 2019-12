मनाली में शूटिंग करके अमिताभ बच्चन को हुआ ऐसा अहसास! लिखा लंबा नोट

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपनी अगली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने इसे सबसे बेहतर अनुभव बताया है. बिग बी ने अपना ब्लॉग लिखकर पोस्ट किया, "हिमाचल प्रदेश के मेहमान नवाज लोगों का स्नेह और प्यार जबदस्त रहा है. वे सम्मान करते हैं, मुस्कुराते हैं और गर्मजोशी से स्वागत करते हैं. वे कई मौकों पर शर्मीले होते हैं. वे कम बोलने वाले होते हैं, मगर हमेशा शानदार स्वागत करते हैं."

उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश और मनाली को बेहतर देखभाल और लगाव के लिए धन्यवाद. यह सबसे अधिक प्रतिफल देने वाला अनुभव रहा है."

T 3569 - To the warm loving and ever smiling well wishers from Himachal Pradesh, and in particular from where we work - Manali .. thank you for all the love and generous care !

Wearing their traditional welcome ..pic.twitter.com/b3WVDXW0eB

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 4, 2019