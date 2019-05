नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म 'क्लास ऑफ 83' की शूटिंग शुरू, बॉबी देओल का होगा यह रोल

नई दिल्ली: रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के तहत बनने वाली अगली फिल्म और नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म 'क्लास ऑफ 83' की शूटिंग सोमवार से शुरू हो गई है.

अतुल सभरवाल द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक ईमानदार पुलिसकर्मी से पुलिस प्रशिक्षक बने शख्स की कहानी पर आधारित है, जिनके छात्र सम्मान, नैतिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की जटिलताओं से जूझते हैं. फिल्म मेंं बॉबी देओल लीड रोल होगा.

Excited to venture into the web world with ClassOf83 a NetflixIndia original film by sabharwalatul produced by iamsrk _GauravVerma RedChilliesEnt pic.twitter.com/iOWVqlCZny

रेेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मुख्य राजस्व अधिकारी और निर्माता गौरव वर्मा ने कहा, "एक विचार से लेकर एक अवधारणा को देखने तक यह एक पुरस्कृत अनुभव रहा है, क्लास ऑफ 83 की शूटिंग आज से शुरू हो गयी है और इसी के साथ हम कुछ बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए तत्पर हैं."

All the best for the Class of 83 cast & crew. May u have a happy shoot & the young ones in the team showcase their talent. Have a good one guys & girls. sabharwalatul thedeol _GauravVerma NetflixIndia RedChilliesEnt

Shah Rukh Kan iamsrk May 6, 2019