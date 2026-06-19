Shraddha Kapoor Eetha Teaser: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं. फैंस लंबे वक्त से हसीना को पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. अब श्रद्धा कपूर एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. श्रद्धा की मच अवेटेड फिल्म 'ईथा' को लेकर काफी वक्त से चर्चा चल रही थी. अब इसी बीच फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है. श्रद्धा कपूर की 'ईथा' का टीजर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बेहद दमदार लुक देखने को मिल रहा है. 'ईथा' का टीजर 'कॉकटेल 2' के साथ रिलीज किया गया, जिसके बाद लोगों ने इसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' का पहला टीजर 'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में दिखाए जाने के कुछ ही समय बाद ऑनलाइन लीक हो गया, जिसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. यह टीजर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' के साथ दिखाया गया था, जो आज 19 जून को देशभर के थिएटरों में रिलीज हुई है. 'ईथा' के इस टीजर में श्रद्धा कपूर का वह अंदाज देखने को मिला है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया.
वायरल हो रहे इस टीजर में 'ईथा' में श्रद्धा कपूर ट्रेडिशनल साड़ी लुक में नजर आ रही हैं. क्लिप की शुरुआत श्रद्धा के प्रेग्नेंट महिला के किरदार से होती है. इस टीजर में श्रद्धा को लेबर पेन से गुजरते हुए दिखाया गया है और फिर बाद के सीन्स में श्रद्धा एक डांसर के तौर पर नजर आती हैं. इस क्लिप को देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और फिल्म देखने के लिए बेताब हैं.
Teaser of Eetha @ShraddhaKapoor is back with bang ShraddhaKapoor pic.twitter.com/CSS2CAAgMp
heyitsme(wbug) June 19, 2026
बता दें कि श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है, जिन्हें 'तमाशा क्वीन' के नाम से भी जाना जाता है और जो महाराष्ट्र की लोक-नाट्य परंपरा में एक मशहूर हस्ती रही हैं. इस फिल्म में श्रद्धा लीड रोल में नजर आएंगी और उनके साथ रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम रोल में नजर आएंगे. म्यूजिक कंपोजर अतुल-अजय ने इस म्यूजिकल पीरियड ड्रामा के लिए संगीत तैयार किया है, जिसकी कहानी 1950 और 1980 के दशक के बीच की है. इस बायोपिक का डायरेक्शन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है. सिनेमाघरों में यह फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी.