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'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर का सबसे अलग अंदाज, प्रेग्नेंट महिला के किरदार में दिखीं हसीना; ‘ईथा’ के टीजर ने मचाई सनसनी

Eetha Teaser: 'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार हैं. श्रद्धा की मच अवेटेड फिल्म 'ईथा' का टीजर सामने आ चुका है, जिसमें उनका अब तक का सबसे दमदार अवतार देखने को मिल रहा है. यह क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 19, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:15 PM IST
'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर का सबसे अलग अंदाज, प्रेग्नेंट महिला के किरदार में दिखीं हसीना; ‘ईथा’ के टीजर ने मचाई सनसनी
Image Credit: श्रद्धा कपूर स्टारर &#039;ईथा&#039; का टीजर रिलीज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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