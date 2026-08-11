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'टॉक्सिक' का असर या सोची-समझी रणनीति? पोस्टपोन हुई श्रद्धा कपूर की 'ईठा', अब प्रभास की 'फौजी' से होगा क्लैश; जानें नई रिलीज डेट

Shraddha Kapoor Eetha Postponed: श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है. फिल्म इस महीने नहीं, बल्कि अब अगले महीने दिसंबर तक पोस्टपोन कर दी गई है. आइए जानते हैं फिल्म को लेकर क्या अपडेट सामने आया है-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:18 PM IST
'टॉक्सिक' का असर या सोची-समझी रणनीति? पोस्टपोन हुई श्रद्धा कपूर की 'ईठा', अब प्रभास की 'फौजी' से होगा क्लैश; जानें नई रिलीज डेट

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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