'टॉक्सिक' का असर या सोची-समझी रणनीति? पोस्टपोन हुई श्रद्धा कपूर की 'ईठा', अब प्रभास की 'फौजी' से होगा क्लैश; जानें नई रिलीज डेट

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' अब 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हाल ही में इसकी जानकारी मैडॉक फिल्म्स ने दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'तूफान के लिए तैयार रहना, क्योंकि 'ईठा' आ रही है 4 दिसंबर को.' इस पोस्टर पर भी 4 दिसंबर लिखा हुआ है. इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था. ऐसे में फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. टीजर में श्रद्धा कपूर का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला था. 'ईठा' फिल्म महाराष्ट्र की बेहद प्रसिद्ध लावड़ी डांसर और तमाशा लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीनव पर आधारित है. इसमें उनकी जिंदगी के संघर्ष को काफी करीब से दिखाया गया है, कि कैसे डिलीवरी के दर्द के बीच भी उन्होंने अपनी कला को सबसे ऊपर रखा था और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी.