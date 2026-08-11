'टॉक्सिक' का असर या सोची-समझी रणनीति? पोस्टपोन हुई श्रद्धा कपूर की 'ईठा', अब प्रभास की 'फौजी' से होगा क्लैश; जानें नई रिलीज डेट

Shraddha Kapoor Eetha Postponed: अगस्त का महीना सिने लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला था क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में टकराने वाली थीं. इसमें से एक बड़ा मुकाबला यश की फिल्म 'टॉक्सिक' और श्रद्धा कपूर की 'ईठा' के बीच तय था. मगर अब श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' इस महीने रिलीज नहीं होने वाली है. मेकर्स ने फिल्म को दिसंबर तक पोस्टपोन करने का फैसला लिया है.
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' जहां सिनेमाघरों में 26 अगस्त को रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है, वहीं श्रद्धा कपूर की 'ईठा' 28 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली थी. इस क्लैश से बचने के लिए 'ईठा' को अब 4 दिसंबर 2026 की नई रिलीज डेट दी गई है. श्रद्धा कपूर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि की है और फैंस को 'तूफान' के लिए तैयार रहने को कहा है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' अब 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हाल ही में इसकी जानकारी मैडॉक फिल्म्स ने दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'तूफान के लिए तैयार रहना, क्योंकि 'ईठा' आ रही है 4 दिसंबर को.' इस पोस्टर पर भी 4 दिसंबर लिखा हुआ है. इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था. ऐसे में फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. टीजर में श्रद्धा कपूर का जबरदस्त अंदाज देखने को मिला था. 'ईठा' फिल्म महाराष्ट्र की बेहद प्रसिद्ध लावड़ी डांसर और तमाशा लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीनव पर आधारित है. इसमें उनकी जिंदगी के संघर्ष को काफी करीब से दिखाया गया है, कि कैसे डिलीवरी के दर्द के बीच भी उन्होंने अपनी कला को सबसे ऊपर रखा था और बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी.
यश से क्लैश टालने के बाद अब 'ईठा' की सीधी टक्कर साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'फौजी' से होगी. प्रभास की फिल्म 'ईठा' से ठीक एक दिन पहले यानी 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका में श्रद्धा की काफी तारीफ हुई है और फिल्म के टीजर को भी फैंस का भरपूर प्यार मिला है, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म के हटने से यश की 'टॉक्सिक' का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है. चार साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे रॉकिंग स्टार यश के फैंस इस पैन इंडिया रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं. 'ईठा' के पोस्टपोन होने से 'टॉक्सिक' को बॉक्स ऑफिस पर सोलो रन का बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.