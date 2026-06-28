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श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर विवाद! विठाबाई नारायणगांवकर के परिवार ने टाइटल बदलने की उठाई मांग

Eetha Title Controversy: श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'ईठा' रिलीज से पहले एक विवाद का हिस्सा बन गई है. तमाशा लीजेंड विथाबाई नारायणगांवकर के परिवार और एनसीपी ने फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 28, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:02 PM IST
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर विवाद! विठाबाई नारायणगांवकर के परिवार ने टाइटल बदलने की उठाई मांग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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