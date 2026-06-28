श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर विवाद! विठाबाई नारायणगांवकर के परिवार ने टाइटल बदलने की उठाई मांग

श्रद्धा कपूर की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ईठा' का टीजर सामने आने के बाद ऑडियंस के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. श्रद्धा कपूर का दमदार अवतार और डांस इंटरनेट पर लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन रिलीज से पहले ही अब फिल्म एक नए विवाद में फंस गई है. विवाद फिल्म की कहानी या कलाकारों को लेकर नहीं, बल्कि इसके नाम को लेकर खड़ा हुआ है. महाराष्ट्र की महान लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर बनी इस फिल्म का टाइटल 'ईठा' रखने पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के फिल्म एवं सांस्कृतिक विभाग ने फिल्म के टाइटल पर आपत्ति दर्ज कराई है. विभाग का कहना है कि जब फिल्म पूरी तरह विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर बनाई गई है, तो इसका नाम भी उनके नाम से जुड़ा होना चाहिए. उनका मानना है कि फिल्म का टाइटल 'विठा' या 'विठाबाई' रखा जाना चाहिए, ताकि उनकी पहचान और योगदान को सही सम्मान मिल सके.
खबरों के मुताबिक, एनसीपी के अलावा ये मांग विठाबाई नारायणगांवकर का परिवार भी कर रहा है. उनके बेटे कैलाश नारायणगांवकर और राजेश नारायणगांवकर के साथ-साथ पोते मोहित नारायणगांवकर का भी कहना है कि फिल्म का नाम ऐसा होना चाहिए, जिससे लोगों को सीधे विठाबाई की पहचान से जोड़ा जा सके. परिवार का मानना है कि इससे उनकी विरासत को और बेहतर तरीके से सम्मान मिलेगा.
एनसीपी के फिल्म एवं सांस्कृतिक विभाग के महाराष्ट्र अध्यक्ष बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि विठाबाई नारायणगांवकर सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर हैं. ऐसे में उनके जीवन पर बनने वाली फिल्म का टाइटल भी उनकी गरिमा के हिसाब से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस महान कलाकार की कहानी सम्मानजनक तरीके से ऑडियंस तक पहुंचे.
श्रद्धा की फिल्म के टाइटल को लेकर उठे इस विवाद पर अब तक निर्देशक लक्ष्मण उतेकर या प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि मेकर्स इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं या फिर फिल्म अपने तय नाम के साथ ही रिलीज होगी.
फिल्म के टीजर ने ऑडियंस का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींचा लिया है. इसमें श्रद्धा कपूर को विठाबाई नारायणगांवकर के किरदार में दिखाया गया है. टीजर का सबसे इमोशनल सीन वो है, जिसमें उनका किरदार प्रेग्नेंस के दौरान भी स्टेज पर परफोर्मेंस देती हुई नजर आती हैं. प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद वो मंच के पीछे बच्चे को जन्म देती हैं और कुछ ही देर बाद दोबारा मंच पर लौटकर अपना प्रदर्शन पूरा करती हैं. ये सीन उनके समर्पण और कला के प्रति जुनून को दिखाता है
आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के कई हिस्सों में की गई है. मुंबई के माढ द्वीप, सोलापुर, औंधेवाड़ी, सतारा, नासिक और भोर जैसी जगहों पर इसकी शूटिंग पूरी हुई. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.