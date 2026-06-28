श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर विवाद! विठाबाई नारायणगांवकर के परिवार ने टाइटल बदलने की उठाई मांग

श्रद्धा कपूर की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ईठा' का टीजर सामने आने के बाद ऑडियंस के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. श्रद्धा कपूर का दमदार अवतार और डांस इंटरनेट पर लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन रिलीज से पहले ही अब फिल्म एक नए विवाद में फंस गई है. विवाद फिल्म की कहानी या कलाकारों को लेकर नहीं, बल्कि इसके नाम को लेकर खड़ा हुआ है. महाराष्ट्र की महान लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर बनी इस फिल्म का टाइटल 'ईठा' रखने पर सवाल उठाए जा रहे हैं.