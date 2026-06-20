Shraddha Kapoor New Film Eetha: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘ईथा’ को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में इस फिल्म का टीजर सामने आया, जिसने लोगों के होश ही उड़ा दिए. ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘स्त्री’ में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद, श्रद्धा अब एक बिल्कुल अलग और दमदार रोल में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में वे एक लोक कलाकार के संघर्ष को पर्दे पर उतारेंगी. श्रद्धा कपूर के इस नए अवतार को देखने के लिए उनके फैंस अभी से बेहद एक्साइटेड हैं. साथ ही फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं.
ये फिल्म लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर बनी है, जिनकी कहानी साहस की जीती-जागती मिसाल है. फिल्म ‘ईथा’ सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की पारंपरिक लोककला की खूबसूरत विरासत को दुनिया के सामने लाने की एक बड़ी कोशिश है. ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आम परिवार में पैदा हुई लड़की ने अपने हुनर और हिम्मत के बल पर इतिहास रच दिया. लावणी को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाने में विठाबाई का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. फिल्म में विठाबाई के संघर्ष, मेहनत और जुनून को दिखाया जाएगा.
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विठाबाई नारायणगांवकर का जन्म एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ था. उनका बचपन बेहद तंगी और मुश्किलों के बीच बीता. घर के हालात ठीक न होने की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं. इन सब मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने बहुत कम उम्र से ही तमाशा और लावणी कला के मंच पर काम करना शुरू कर दिया था. यही स्टेज आगे चलकर उनकी असली पहचान बना और उन्होंने अपनी हर कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, जिनकी कहानी अब बड़े पर्दे पर दिखाई देगी.
लावणी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोकनृत्य (FOLK DANCE) है, जिसमें संगीत, बेहतरीन एक्टिंग और डीप इमोशंस का तालमेल देखने को मिलता है. इस डांस फॉर्म में सिर्फ नाचना ही नहीं होता, बल्कि अपनी अदाओं से पूरी कहानी बयां करनी होती है. विठाबाई ने इस दम तोड़ती कला को एक नया जीवन देने का काम किया. बताया जाता है कि जब वे स्टेज पर उतरती थीं, तो अपनी आवाज, हावभाव और गजब की अदाकारी से सबका दिल जीत लेती थीं. लोग उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर-दूर से आते थे और देखते ही रह जाते थे. इसलिए ही से उन्हें ‘लावणी सम्राज्ञी’ कहा गया.
‘लावणी सम्राज्ञी’ विठाबाई नारायणगांवकर के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्हें समाज के तानों और कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ा. उस दौर में तमाशा और लावणी करने वाले कलाकारों को समाज में ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था. लेकिन विठाबाई ने अपने काम और हुनर से लोगों की इस दकियानूसी सोच को बदलने का फैसला किया. घर की आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और सामाजिक दबाव के बाद भी उन्होंने स्टेज पर अपना जलवा बिखेरना जारी रखा. उनका खुद पर भरोसा ही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रास्ता बना.
विठाबाई सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं थीं. बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया बनीं. उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का सच्चा जुनून हो. तो कोई भी तंगी या बुरी परिस्थिति आपकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती. अपनी बेजोड़ मेहनत के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपना नाम चमकाया. बल्कि पूरी ‘लावणी’ कला को एक बेहद ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया. मंच पर उनकी गजब की एनर्जी, कमाल का डांस स्टाइल और गजब का आत्मविश्वास आज भी नए कलाकारों के लिए एक एक मिसाल है.
फिल्म ‘ईथा’ के जरिए ‘लावणी सम्राज्ञी’ विठाबाई की ये अनसुनी और इंस्पिरेशनल कहानी आखिरकार दुनिया के सामने आ रही है. ये फिल्म आज की यंग जनरेशन को बहुत सी नई बातें सिखाएगी. इस मुश्किल किरदार को जीवंत करने के लिए एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. रोल में पूरी तरह डूबने के लिए उन्होंने लावणी डांस की खास ट्रेनिंग भी ली है, ताकि पर्दे पर उनका अभिनय बिल्कुल असली और दमदार दिखे. ऑडियंस भी श्रद्धा कपूर को पहली बार इस तरह के बिल्कुल यूनिक अंदाज में देखने के लिए काफी उत्सुक हैं. ये फिल्म वाकई कमाल होने वाली है.
विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी की कहानी मुश्किलों को हराकर आगे बढ़ने की एक बेहतरीन मिसाल है. उन्होंने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि तमाशा जैसी पारंपरिक लोक कला को दुनिया भर में एक बड़ा सम्मान भी दिलाया. आज के दौर में ‘ईथा’ जैसी फिल्में हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का एक बड़ा जरिया बनती हैं. ये फिल्में हमें अपने देश के ऐसे महान और सच्चे कलाकारों को याद रखने का मौका देती हैं. ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि ये ऑडियंस को एक ऐसे इमोशनल सफर पर ले जाएगी, जो सीधा उनके दिलों को छू लेगा.