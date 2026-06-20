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पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, नाचते-नाचते मरी तो मिसाल बन जाऊंगी... कौन थीं लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर? जिनकी कहानी पर्दे पर उतारेंगी श्रद्धा कपूर

Shraddha Kapoor New Film Eetha: हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री’ के बाद श्रद्धा कपूर अब एक ऐसे रोल में नजर आने वाली हैं, जिसकी फैंस कल्पना भी नहीं कर सकते थे. वे महाराष्ट्र की मशहूर लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी को बड़े पर्दे पर जीने जा रही हैं, जिसके टीजर ने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ झकझोर कर रख दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 20, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:40 AM IST
पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, नाचते-नाचते मरी तो मिसाल बन जाऊंगी... कौन थीं लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर? जिनकी कहानी पर्दे पर उतारेंगी श्रद्धा कपूर
Image Credit: Shraddha Kapoor New Film Eetha

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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