क्या है वो पूरा मामला? जिसमें आया श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही का नाम, दाऊद इब्राहिम से जुड़े तार, सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन

Bollywood Drug Case: ये मामला मुंबई पुलिस की ओर से पकड़ाए एक ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा है, जिसमें ताहिर डोला ने दावा किया कि भारत और विदेश में हुई ड्रग पार्टियों में श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे. फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी कर रही है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:26 AM IST
इस मामले में आया श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही का नाम, दाऊद इब्राहिम से जुड़े तार
Bollywood Drug Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और कई फिल्मी सितारों के नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े ड्रग पार्टी केस में सामने आए हैं. मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने हाल ही में एक बड़ी ड्रग सप्लाई गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसको सलिम डोला नाम का कुख्यात ड्रग तस्कर चलाता था. बताया जा रहा है कि ये गिरोह दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. सलिम डोला लंबे समय से फरार है और दुबई से इस पूरे रैकेट को चला रहा था. इसी मामले में कई बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आए हैं. 

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलिम डोला का बेटा ताहिर डोला, जिसे कुछ महीनों पहले UAE से भारत लाया गया था, उसने जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां दीं. ताहिर ने खुलासा किया है कि उसके जरिए देश और विदेश में कई हाई-प्रोफाइल ड्रग पार्टियां आयोजित की जाती थीं. इन पार्टियों में बॉलीवुड अभिनेता, मॉडल, रैपर, फिल्ममेकर और दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार भी शामिल होते थे. ताहिर की ओर से दी गई जानकारी की कॉपी पुलिस के पास मौजूद है और उसी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ड्रस केस में आया कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस के दस्तावेजों में ताहिर ने दावा किया है कि उसने भारत और विदेश दोनों जगह कई ड्रग पार्टियां करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. इन पार्टियों में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर का भी जिक्र है. इसके अलावा अलीशा पार्कर, जिशान सिद्दीकी, ओरहान उर्फ ओरी, अब्बास मस्तान, लोका समेत कई और कई नाम शामिल हैं. ताहिर ने माना कि वो खुद भी इन पार्टियों में शामिल होता था और वहां ड्रग्स की सप्लाई करवाता था.

क्राइम ब्रांच सेलेब्स को समन भेजने की कर रही तैरारी

ताहिर डोला के इस खुलासे के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच अब जल्द ही इन सभी कलाकारों और बाकी सेलिब्रिटीज को समन भेजने की तैरारी कर रही है. पुलिस इनसे पूछताछ करके पता लगाएगी कि वे इन पार्टियों में किस मकसद से गए थे और वहां क्या-क्या होता था? फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है और कई अहम पहलुओं पर पुलिस काम कर रही है. साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच ये भी जांच कर रही है कि क्या इन पार्टियों का सीधा संबंध किसी बड़े ड्रग नेटवर्क से था या फिर ये सिर्फ लिमिटेड लोगों तक सीमित था.

सबूत मिलने के बाद होगी आगे की कार्रवाई 

हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर अभी कर श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही उनकी टीम ने इस मामले पर कोई बयान जारी किया है. फिलहाल वे मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं. जांच बढ़ने के साथ-साथ ये मामला और सुर्खियां छाता जा रहा है. लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि अभी किसी के खिलाफ कोई फाइनल कंक्यूलेशन नहीं निकाला गया है. सभी बयान और सबूत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

जब श्रद्धा कपूर बनी थीं ‘हसीना पार्कर’ 

बता दें, इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाली कड़ी ये भी है कि 2017 में श्रद्धा कपूर ने फिल्म ‘हसीना पार्कर’ में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर का किरदार निभाया था. उसी फिल्म में उनके भाई सिद्धार्थ कपूर ने दाऊद का किरदार निभाया था. अब जब असल जिंदगी में दोनों का नाम ड्रग पार्टी केस में सामने आया है, तो ये बात भी सुर्खियों का हिस्सा बन गई है. फिलहाल पुलिस मामले में लगी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. सभी की नजरें अब क्राइम ब्रांच की कार्रवाई पर टिकी है. 

