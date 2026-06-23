Shardha Kapoor Sahre Eetha Posters: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपनी आने वाली नई फिल्म ‘ईथा’ के पहले पोस्टर्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए हैं. इन पोस्टर्स ने सामने आते ही फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. पोस्टर्स को शेयर करते हुए श्रद्धा ने एक बेहद मजेदार कैप्शन भी लिखा, ‘तैयार हो आ रही है’. उनके इस अंदाज ने लोगों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को दोगुना बढ़ा दिया है. श्रद्धा की इस बड़ी अनाउंसमेंट के तुरंत बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों में लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.
फैंस उनके इस नए और सबसे अलग अवतार को देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं. हर कोई बस अब इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा है. श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम पर दो कमाल के पोस्टर्स शेयर किए, जिसमें उनके किरदार ‘विठाबाई नारायणगांवकर’ की पहली झलक देखने को मिल रही है. इसके साथ ही उन्होंने फैंस को बताया कि फिल्म का टीजर कुछ ही देर में रिलीज होने वाला है. इस फिल्म का टीजर सिनेमाघरों में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ के साथ दिखाया गया था.
खास बात ये है कि ‘ईथा’ के पोस्टर्स में लोग उनके लुक को देखते ही रह गए. उनका लुक सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस फिल्म की कहानी मशहूर लावणी आर्टिस्ट विठाबाई नारायणगांवकर की हैरान कर देने वाली जिंदगी और संघर्ष पर आधारित है. श्रद्धा कपूर ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि वो पहली ही झलक में हूबहू असल कलाकार जैसी नजर आ रही हैं. वायरल टीजर में दिखाया गया था कि विठाबाई प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों में होने के बावजूद पूरे जोश के साथ स्टेज पर डांस कर रही हैं.
तभी अचानक परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं. वे अपनी परफॉर्मेंस को बीच में अधूरा छोड़ने के बजाय हिम्मत रखती हैं और बैकस्टेज जाकर बच्चे को जन्म देती हैं. इसके बाद जो हुआ वो हर किसी को हैरान कर देता है, विठाबाई एक पत्थर से बच्चे की गर्भनाल काटती हैं और तुरंत वापस स्टेज पर आकर अपना डांस पूरा करती हैं. उनकी इस गजब की हिम्मत और कला के लिए प्यार को देखकर वहां मौजूद सभी दर्शक दंग रह जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं.
विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और मशहूर लोक कलाकारों में से एक थीं. उनका जन्म 1 जुलाई, 1935 को हुआ था और उन्हें लोग प्यार से ‘तमाशा समरादिनी’ यानी ‘तमाशा क्वीन’ कहते थे. उन्होंने महाराष्ट्र की लावणी और तमाशा कला को एक नई पहचान दी थी. उनका पूरा जीवन बचपन से ही नाच-गाने और कला के बीच बीता, क्योंकि उनका परिवार सालों से इसी काम से जुड़ा हुआ था. उनके दादा नारायण खुडे ने एक तमाशा ग्रुप शुरू किया था और बाद में उनके परिवार ने ‘भाऊ-बापू मांग नारायणगांवकर’ नाम से इस काम को आगे बढ़ाया.
विठाबाई के लिए स्टेज कोई काम नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी थी. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही लावणी और गवलन जैसी कलाओं को सीख लिया था. उनकी सुरीली आवाज, चेहरे के भाव और डांस के अंदाज ने उन्हें पूरे महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर बना दिया था. फिल्म ‘ईथा’ में श्रद्धा कपूर का किरदार उनके करियर का सबसे मुश्किल और अलग ट्रांसफॉर्मेशन माना जा रहा है. लोग अक्सर श्रद्धा को उनकी सादगी, चुलबुलेपन और ग्लैमरस किरदारों के लिए पसंद करते हैं. लेकिन विठाबाई का रोल निभाने के लिए उन्हें एक अलग ही देसी और मजबूत अंदाज अपनाना पड़ा है.
लावणी सिर्फ डांस और अच्छे कपड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके लिए सही हाव-भाव की जरूरत होती है. टीजर में श्रद्धा बिल्कुल गांव के रंग में रंगी हुई दिख रही हैं. उनका पारंपरिक साड़ी पहनने का तरीका, भारी गहने, मेकअप और चलने-बोलने का अंदाज ये साफ दिखाता है कि उन्होंने इस किरदार के लिए कितनी मेहनत की है. श्रद्धा का ये नया अवतार उनके पुराने शहरी और ग्लैमरस किरदारों से बिल्कुल अलग है, जो ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है. इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम रोल में हैं. ये फिल्म 28 अगस्त, 2026 को रिलीज होगी.