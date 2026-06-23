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श्रद्धा कपूर ने इंटरनेट पर मचाई खलबली! टीजर लीक होने के 4 दिन बाद शेयर किए Eatha के पोस्टर; मिनटों में हुई लाइक्स-कमेंट्स की बौछार

Shardha Kapoor Eetha Posters: श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ‘ईथा’ का टीजर 4 दिन पहले लीक हो गया था, जिसको ‘कॉकटेल 2’ फिल्म के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. वहीं, अब श्रद्धा कपूर ने खुद अपनी फिल्म के दो शानदार पोस्टर शेयर किए हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर खलबली मचा दी. मिनटों में उनके पोस्टर वायरल होने लगे.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:38 PM IST
श्रद्धा कपूर ने इंटरनेट पर मचाई खलबली! टीजर लीक होने के 4 दिन बाद शेयर किए Eatha के पोस्टर; मिनटों में हुई लाइक्स-कमेंट्स की बौछार
Image Credit: Shardha Kapoor Sahre Eetha Posters

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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