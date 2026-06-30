आखिर 'ईठा' का मतलब क्या है? रिलीज से पहले क्यों इस शब्द की वजह से विवादों में आई श्रद्धा कपूर की फिल्म

What is the Controversy Surrounding Film Eetha: 'तू झूठी मैं मक्कार' के बाद एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बड़े पर्दे पर जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'ईठा' (Eetha) लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है. जहां श्रद्धा ने फिल्म के टीजर में अपने लुक और अंदाज से सभी को प्रभावित किया, वहीं 'ईठा' फिल्म एक अनचाहे विवाद में फंसती नजर आ रही है. इस फिल्म के टाइटल की घोषणा के बाद से ही फैंस को इसका लंबे समय से इंतजार था.
हालांकि, जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो फैंस ने उसे काफी पसंद किया. 'ईठा' के टीजर में श्रद्धा कपूर मराठी लोक कलाकार विठाबाई का किरदार निभाती नजर आ रही हैं. फैंस की ओर से इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन अब यह फिल्म रिलीज से पहले विवादों में फंस गई है. सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 'ईठा' का मतलब क्या है? वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म के टाइटल और इसके इस्तेमाल पर सवाल भी उठाए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस एक शब्द का अर्थ क्या है और यह विवाद की वजह क्यों बन गया है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है कि 'ईठा' आखिर किस शब्द से निकला है. दरअसल, महाराष्ट्र की कुछ स्थानीय बोलियों में 'विठा' या 'विठाबाई' का उच्चारण 'ईठा' की तरह किया जाता है. माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने इसी स्थानीय और लोकभाषा के शब्द को फिल्म का नाम बनाया है, ताकि कहानी की जड़ों और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाया जा सके. यानी 'ईठा' कोई अलग किरदार या नया शब्द नहीं, बल्कि 'विठा' का स्थानीय बोली में प्रचलित रूप माना जा रहा है. हालांकि, इसी शब्द ने विवाद को जन्म दे दिया है.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक मानी जा रही है. इस फिल्म में उनका किरदार अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस मराठी लोक कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के किरदार में नजर आएंगी और यह फिल्म उनकी जिंदगी पर बेस्ड होगी. इसी नाम को एनसीपी ने फिल्म के टाइटल में शामिल करने की मांग की है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और विठाबाई के परिवार का कहना है कि फिल्म में उनकी पहचान और योगदान को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उनका नाम टाइटल में होना जरूरी है.
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुंबई सांस्कृतिक अध्यक्ष का कहना है कि विठाबाई महाराष्ट्र की 'लावणी सम्राज्ञी' मानी जाती हैं और मराठी तमाशा लोक कला में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसलिए फिल्म बनाते समय उनकी गरिमा का खास ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम फिल्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी को पर्दे पर सही तरीके से दिखाया जाए. उनके नाम को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए फिल्म का टाइटल बदलकर उनके नाम पर रखा जाना चाहिए.'
हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने फिल्म को एक सिनेमाई पहचान देने के लिए स्थानीय बोली के शब्द को चुना हो. कई फिल्मकार मानते हैं कि किसी किरदार या संस्कृति को उसकी मूल भाषा और बोली के शब्दों के साथ पेश करने से दर्शक कहानी से ज्यादा जुड़ते हैं. इसी वजह से मेकर्स ने 'ईठा' जैसा नाम चुना होगा, जो मराठी लोक संस्कृति से जुड़ा माना जा रहा है. लेकिन अब यही नाम विवाद का कारण बन गया है. अब देखना यह होगा कि मेकर्स फिल्म का नाम बदलते हैं या फिर यही रहेगा.
महाराष्ट्र में विठाबाई नारायणगांवकर का नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक नृत्य के लिए समर्पित कर दिया था. विठाबाई ने मां बनने के कुछ ही देर बाद स्टेज पर जाकर परफॉर्म किया था. उनके साहस और समर्पण के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं. श्रद्धा कपूर फिल्म 'ईठा' में विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं.