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आखिर 'ईठा' का मतलब क्या है? रिलीज से पहले क्यों इस शब्द की वजह से विवादों में आई श्रद्धा कपूर की फिल्म

Shraddha Kapoor Film Eetha: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईठा' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. यह फिल्म रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है और इसी बीच एनसीपी ने इसके टाइटल में बदलाव की मांग की है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और 'ईठा' का मतलब क्या है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST
आखिर 'ईठा' का मतलब क्या है? रिलीज से पहले क्यों इस शब्द की वजह से विवादों में आई श्रद्धा कपूर की फिल्म
Image Credit: श्रद्धा कपूर की &#039;ईठा&#039; पर विवादSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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