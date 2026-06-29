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'ईठा' विवाद के बीच ब्वॉयफ्रेंड राहुल संग 'वेलकम टू द जंगल' देखने पहुंचीं श्रद्धा कपूर, थिएटर का वीडियो वायरल

Shraddha Kapoor Eetha Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच हसीना ने अपने ब्वॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' देखी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 29, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:23 PM IST
'ईठा' विवाद के बीच ब्वॉयफ्रेंड राहुल संग 'वेलकम टू द जंगल' देखने पहुंचीं श्रद्धा कपूर, थिएटर का वीडियो वायरल
Image Credit: ब्वॉयफ्रेंड संग फिल्म देखने पहुंचीं श्रद्धा कपूरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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