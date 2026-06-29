'ईठा' विवाद के बीच ब्वॉयफ्रेंड राहुल संग 'वेलकम टू द जंगल' देखने पहुंचीं श्रद्धा कपूर, थिएटर का वीडियो वायरल

Shraddha Kapoor Viral Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसी बीच एक्ट्रेस का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ सिनेमाघर में अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का आनंद लेती नजर आ रही हैं.
दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 'ईठा' के नाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच श्रद्धा कपूर ने इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. इसके बजाय वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. वायरल वीडियो में श्रद्धा थिएटर के अंदर ब्वॉयफ्रेंड राहुल के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं और फिल्म के मजेदार सीन पर खुलकर हंसती दिखाई दे रही हैं. उनके बगल में राहुल भी कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरों ने फिर जोर पकड़ लिया है.
एक्ट्रेस और राहुल मोदी के रिश्ते को लेकर पिछले दो साल से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. दोनों को कई बार साथ में डिनर डेट, फैमिली फंक्शन और निजी समारोहों में देखा जा चुका है. पिछले साल श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर राहुल के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों सफेद कपड़ों में ट्विनिंग करते नजर आ रहे थे. उस पोस्ट के बाद से ही फैंस ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थीं कि दोनों अपने रिश्ते को लेकर पहले से ज्यादा सहज हो चुके हैं.
wait shraddha kapoor and rahul mody were watching welcome to the jungle in a random movie hall amongst so many other people
how to be as lucky as the ones who are unknowingly sitting beside her twitter.com/Mu6KQw5V4j
souroshi (souroshigupta) June 28, 2026
वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. यह फिल्म मराठी लोककला की फेमस लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है. लेकिन फिल्म के नाम को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का कहना है कि जब फिल्म विठाबाई के जीवन पर आधारित है, तो उसका शीर्षक भी उनके नाम से जुड़ा होना चाहिए.