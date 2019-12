रेप पर लड़कियों को बेहद आपत्तिजनक सलाह देने वाले डायरेक्टर को पड़ रही हैं खूब गालियां

नई दिल्ली : फिल्मकार श्रवण डेनियल (Shravan Daniel ) नाम ने दुष्कर्म पीड़िताओं को लेकर एक शर्मनाक सलाह दी है, जिससे पूरा सोशल मीडिया स्तब्ध है. देश को झकझोर देने वाले डॉक्टर के साथ जघन्य दुष्कर्म और हत्या के परिपेक्ष्य में, श्रवण ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार बयान दिया, जिसे केवल क्रूर और असंवेदनशील की कहा जा सकता है. फिल्मकार के मुताबिक, महिलाओं को अपने साथ कंडोम रखना चाहिए और दुष्कर्म में सहयोग करना चाहिए.

श्रवण ने फेसबुक पर कहा कि महिलाओं को कंडोम साथ रखना चाहिए और पुलिस को 100 नंबर पर फोन करने के स्थान पर खुद की जान बचानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को दुष्कर्मियों के साथ सहयोग करना चाहिए और दुष्कर्मी को कंडोम देना चाहिए, ताकि उनकी हत्या नहीं हो, हालांकि उन्होंने अपना यह पोस्ट बाद में डिलिट कर दिया है.

डेनियल ने लिखा कि रेप गंभीर बात नहीं, लेकिन हत्या अक्षम्य है. रेप के बाद हत्या रोकिए. रेपिस्ट की शैतानी सोच के लिए समाज और महिला संगठन जिम्मेदार हैं. यदि कोर्ट सरकार और कानून रेप के लिए क्षमा कर दें तो वे हत्या का विचार नहीं करेंगे. हिंसा के बिना रेप को लीगल कर देना ही इस तरह की हत्याओं को रोकने का रास्ता है. इससे रेपिस्ट समाज और कानून के डर से बाहर आएगा और पीड़िता को जिंदा छोड़ देगा. सरकार को 18 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए एक उपाय करना चाहिए. रेप के बाद मारो मत, हिंसा के बिना ही रेप करो. यही लड़की की जिंदगी को बचाने का सही रास्ता है.

डेनियल की यह पोस्ट साउथ एक्ट्रेस चिन्मयी श्रीप्रदा ने भी शेयर की है, जिस पर लोग डेनियल को खूब गालियां दे रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है. एक ने लिखा वह मानसिक रूप से बीमार है. कुछ ने डेनियल को समाज के लिए खतरनाक बताया है. कुछ लोगों ने तो डेनियल की पिटाई की बात भी की है. कुछ उनकी घटिया सोच के लिए उनके परिवार को भी कोसते नजर आए. (इनपुट्स IANS से भी)

Ideas going around.

Some of this content is in Telugu. Basically the ideas these men have given is - cooperate and offer condoms to prevent murder after rape, women’s organizations are the reason for rape.

Rape is not heinous, murder is. pic.twitter.com/2eqhrQA02T

