Advertisement
trendingNow13100535
Hindi Newsबॉलीवुडमैं गाना ही भूल गई, लता मंगेशकर से पहली मुलाकात को श्रेया घोषाल ने किया याद; बोली- बिलकुल घबरा गई थी

'मैं गाना ही भूल गई', लता मंगेशकर से पहली मुलाकात को श्रेया घोषाल ने किया याद; बोली- बिलकुल घबरा गई थी

Shreya Ghoshal Remmember Lata Mangeshkar: स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, मगर हिंदी, मराठी समेत कई अन्य भाषाओं में गाए उनके गाने आज भी उनके खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं. स्वर कोकिला की आज पुण्यतिथि है. लता जी ने हिंदी और मराठी के अलावा भोजपुरी सिनेमा को भी अपनी मधुर आवाज से सजाया. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं गाना ही भूल गई', लता मंगेशकर से पहली मुलाकात को श्रेया घोषाल ने किया याद; बोली- बिलकुल घबरा गई थी

स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. उनका संगीत आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है. आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है. इसी कड़ी में मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के मंच पर लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई. एपिसोड की शुरुआत लता दीदी के योगदान को याद करते हुए की गई. दर्शकों से लेकर जज तक, सभी बेहद भावुक हो गए.

कैसी थी लता मंगेशकर से पहली मुलाकात?

इस खास अवसर पर शो की जज श्रेया घोषाल ने लता मंगेशकर को उनके योगदान के लिए नमन किया. उन्होंने फिल्म 'जब जब फूल खिले' का अमर गीत 'ये समां है प्यार का' गाया. जैसे ही गीत की शुरुआत हुई, पूरे स्टूडियो में एक शांत और भावनात्मक माहौल छा गया. गीत के बाद श्रेया घोषाल ने मंच पर लता मंगेशकर से जुड़ी अपनी निजी यादें साझा कीं. उन्होंने कहा, ''मैं लता दीदी को अपना आदर्श मानती हूं, ठीक वैसे ही जैसे हर गायक उन्हें अपना गुरु मानता है. मेरी उनसे पहली मुलाकात काफी खास रही. एक बार मैं एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी और मुझे पता चला कि उसी स्टूडियो में लता मंगेशकर भी रिकॉर्डिंग के लिए आई हैं. यह सुनते ही मैं इतनी घबरा गई कि मेरा ध्यान गाने से पूरी तरह हट गया. मैं गाना ही भूल गई थी.''

Add Zee News as a Preferred Source

श्रेया घोषाल ने किया याद

श्रेया ने बताया, ''उस समय रिकॉर्डिस्ट ने मुझसे कहा कि आज रिकॉर्डिंग छोड़ दीजिए और पहले जाकर लता दीदी से मिल लीजिए. इसके बाद मैं दौड़ते हुए लता जी के पास पहुंचीं. मन में बहुत कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे. तभी, लता दीदी ने खुद मुझे कहा कि उन्होंने मेरे गाने सुने हैं और मैं बहुत अच्छा गाती हूं.''

श्रेया ने कहा, ''वह पल मेरे लिए खास हो गया. इस मुलाकात को मैं जीवन भर नहीं भूल सकती.'' लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर फिल्म जगत और संगीत जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी श्रद्धांजलि दी.

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लता मंगेशकर के साथ बिताए गए एक पुराने पल का वीडियो साझा किया और लिखा, ''भारत रत्न लता मंगेशकर की मधुर आवाज, उनके गीत और उनकी आत्मा हमेशा दिल में बसे रहेंगे. भले ही वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन यह विश्वास मुझे सुकून देता है कि उनकी आत्मा अमर है.''

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Shreya Ghoshal

Trending news

अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!