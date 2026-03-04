‘चिकनी चमेली’ के बाद बदली फेमस सिंगर की सोच, बताया क्यों ठुकराए ऐसे ऑफर, बोलीं- 'अब नहीं गाऊंगी ऐसा गाना'

Shreya Ghoshal on Chikni Chameli: साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'अग्निपथ' के पॉपुलर आइटम सॉन्ग 'चिकनी चमेली' को लोगों ने काफी पसंद किया था. फिल्म चाहे जैसी भी हो लेकिन इसके गाने ने तबाही मचा दी थी. इस गाने में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ नजर आई थी और अब तक यूट्यूब पर इसे 503 व्यूज मिले, जिसे फेमस सिंगर श्रेया घोषाल ने गाया था. हाल ही में श्रेया घोषाल ने कहा कि वह दोबारा 'चिकनी चमेली' जैसे गाने को नहीं गाना चाहती. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके चलते सिंगर ट्रोल हो गई. अब श्रेया ने ट्रोलिंग का जवाब दिया.

'चिकनी चमेली' गाने में कोई शर्म नहीं

हालिया इंटरव्यू में श्रेया घोषाल ने खुलासा किया कि उन्हें 'चिकनी चमेली' गाने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि वो इस बात को लेकर काफी कॉन्शस हैं कि वो किस तरह के गाने रिकॉर्ड करना चाहती हैं. सिंगर ने बताया कि उन्हें 'चिकनी चमेली' के बाद ऐसे कई गाने के ऑफर आए, जो महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने वाले लगे, लेकिन उन्होंने ऐसे गाने रिकॉर्ड करने से साफ मना कर दिया.

पॉपुलर गाने 'चिकनी चमेली' पर बोलीं सिंगर

सिंगर श्रेया घोषाल ने बताया कि यह गाना सिर्फ एक मजेदार गाना नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कलाकारी है. इसके टोन-डाउन वर्जन भी थे. फिल्म में जो गाना आया, वो ओरिजनल ड्राफ्ट से ज्यादा हल्का था. हालांकि फिर भी कुछ इशारा करने वाला था. उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या गा रही हूं. तब मैं इतना ज्यादा मैच्योर नहीं थी कि कुछ लाइनों का मतलब पूरी तरह समझ सकूं.

क्यों बदली सिंगर की सोच?

सिंगर ने आगे बताया कि उनकी सोच क्यों बदली. उन्होंने कहा कि हां मैंने इसे परफॉर्म किया था और मुझे वो गाना पसंद भी है. मुझे लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन अब मैं ऐसे गाने रिकॉर्ड नहीं करूंगी. मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने उस वक्त वो गाना गाया था. ये एक ऐसा गाना है जिसके साथ मुझे हमेशा रहना होगा, जहां ऑडियंस में बच्चे भी इस पर नाच सकते हैं. हालांकि मैं कभी-कभी अपनी आंखें बंद कर लेती हूं, लेकिन मैं इसे मना नहीं कर सकती.