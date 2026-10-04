रोल बदले, लेकिन रुतबा नहीं: 20 साल पुराना कसौटी का दौर हो या आज का OTT... श्वेता तिवारी का जलवा आज भी कायम

इंडियन टेलीविजन पर जब भी किसी ऐसे किरदार की बात होती है, जिसने सालों तक फैंस के दिलों पर राज किया हो, तो शो 'कसौटी जिंन्दगी की' की प्रेरणा शर्मा का चेहरा खुद हमारी आंखों के सामने आ जाता है. 4 अक्तूबर, 1980 को जन्मी श्वेता तिवारी आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. भोजपुरी सिनेमा की गलियों से निकलकर छोटे पर्दे का सबसे बड़ा नाम बनना और फिर सालों तक उस दबदबे को कायम रखना कोई आम बात नहीं है. आमतौर पर ग्लैमर इंडस्ट्री में समय के साथ चेहरे और चमक फीकी पड़ने लगती है, लेकिन श्वेता के साथ ये मैथ उल्टा बैठता है. उम्र के हर पड़ाव पर उनका निखार और रुतबा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा है.
श्वेता तिवारी को अपने करियर में सबसे बड़ी सफलता उस समय मिली, जब एकता कपूर के शो 'कसौटी जिंदगी की' में उन्हें मेन लीड का ऑफर मिला. उस समय उन्हें ये कहां पता था कि उनकी जिंदगी के अगले सात साल काफी शानदार होने वाले हैं. उन्होंने इस शो से छोटे पर्दे पर ऐसी छाप छोड़ी कि वो सिर्फ उस एक किरदार ही नहीं, बल्कि हर घर का हिस्सा बन गईं. सीजेन खान और रोनित रॉय के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने टीवी की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.
7 साल तक एक ही शो में काम करने के बाद श्वेता ने खुद को टाइपकास्ट होने से बचा लिया. साल 2010 में जब उन्होंने सलमान खान के रिएलिटी शो'बिग बॉस 4' के घर में कदम रखा, तो लोगों ने उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ को करीब से देखा. उन्होंने अपने सुलझे हुए और मजबूत गेम के दम पर 'बिग बॉस' की ट्रॉफी लिफ्ट की और पहली फीमेल कंटेस्टेंट विनर बनीं. इसके बाद 'नच बलिए', 'झलक दिखला जा' और 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 11' जैसे स्टंट रियलिटी शोज में उनका जो निडर और मजबूत अवतार दिखा, उसने लोगों को हर बार चौंका दिया.
जहां श्वेता का प्रोफेशनल करियर आसमान छू रहा था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं रही. कम उम्र में एक्टर राजा चौधरी से हुई पहली शादी में घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का दर्द मिला, तो वहीं दूसरी शादी में अभिनव कोहली के साथ भी सिर्फ तकलीफें ही हाथ लगीं. 2 शादियों के टूटने और मीडिया ट्रायल्स के बावजूद श्वेता न तो रोईं और न ही कभी रुकीं. उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अकेले परवरिश करते हुए ये दिखा दिया कि एक महिला की पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती है
46 साल की उम्र में जहां कई एक्ट्रेसेज को साइड रोल्स में समेट दिया जाता है, वहीं श्वेता आज भी लीड रोल और टाइटल्स में छाई हुई हैं. डिजिटल स्पेस में ओटीटी प्रोजेक्ट्स से लेकर वेब सीरीज 'द ट्रेटर्स' तक और अब थिएटर्स में तहलका मचा रही उनकी लेटेस्ट फिल्म 'द वन' में उनके काम को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सीरियल 'कसौटी' की सीधी-साधी प्रेरणा से लेकर आज की ग्लैमरस और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस तक उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किरदार चाहे बदल जाएं, लेकिन अगर हुनर और मेहनत की लगन है, तो स्टारडम का रुतबा कभी कम नहीं होता है.