रोल बदले, लेकिन रुतबा नहीं: 20 साल पुराना कसौटी का दौर हो या आज का OTT... श्वेता तिवारी का जलवा आज भी कायम

इंडियन टेलीविजन पर जब भी किसी ऐसे किरदार की बात होती है, जिसने सालों तक फैंस के दिलों पर राज किया हो, तो शो 'कसौटी जिंन्दगी की' की प्रेरणा शर्मा का चेहरा खुद हमारी आंखों के सामने आ जाता है. 4 अक्तूबर, 1980 को जन्मी श्वेता तिवारी आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. भोजपुरी सिनेमा की गलियों से निकलकर छोटे पर्दे का सबसे बड़ा नाम बनना और फिर सालों तक उस दबदबे को कायम रखना कोई आम बात नहीं है. आमतौर पर ग्लैमर इंडस्ट्री में समय के साथ चेहरे और चमक फीकी पड़ने लगती है, लेकिन श्वेता के साथ ये मैथ उल्टा बैठता है. उम्र के हर पड़ाव पर उनका निखार और रुतबा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा है.