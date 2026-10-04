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रोल बदले, लेकिन रुतबा नहीं: 20 साल पुराना कसौटी का दौर हो या आज का OTT... श्वेता तिवारी का जलवा आज भी कायम

Shweta Tiwari : टीवी की दुनिया में कुछ ही ऐसे चेहरे हैं, जिन्होंने अपनी पहचान भारत के हर घर में बनाई हुई है. श्वेता तिवारी भी एक ऐसा ही नाम हैं, जो न सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए फेमस हुईं, पर्सनल लाइफ के कारण भी सुर्खियों में छाई रहीं. लेकिन हजारों मुसीबतों और विवादों के बाद भी वो आज के यूथ के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 04, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 12:24 PM IST
रोल बदले, लेकिन रुतबा नहीं: 20 साल पुराना कसौटी का दौर हो या आज का OTT... श्वेता तिवारी का जलवा आज भी कायम

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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