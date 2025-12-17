फिल्मी दुनिया से कोर्ट तक! 30 करोड़ की धोखाधड़ी में फंसे मशहूर डायरेक्टर, दूसरी पत्नी के साथ पहुंचे सलाखों के पीछे

Vikram Bhatt Shwetambari Soni: बॉलीवुड के जाने माने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट आजकल अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि एक बड़े कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. ये मामला है 30 करोड़ की धोखाधड़ी का. विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी सोनी पर 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है.
बॉलीवुड के मशहूर फिल्मेकर विक्रम भट्ट इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए है. पर इस बार मामला फिल्मों का नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है. इस मामले में उदयपुर की एक अदालत ने विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी सोनी को जमानत देने से इनकार भी कर दिया है. अब इस कपल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक में काफी ज्यादा हलचल मच गई है.
कौन हैं विक्रम भट्ट
विक्रम भट्ट बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर हैं. उन्होंने राज, 1920, हॉन्टेड 3डी, राज 3 और राज रीबूट जैसी कई फिल्में बनाई हैं. उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं जिनमें से सबसे चर्चित उनकी हॉरर फिल्में ही हैं. विक्रम भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में फिल्म जानम से की थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस ठंडे बस्ते में चली गई थी. इसके बाद साल 2002 में आई फिल्म राज से उन्हें असली पहचान मिली और वो हॉरर फिल्म के एक बड़े नाम बन गए थे
पर्सनल लाइफ
विक्रम भट्ट की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है. उन्होंने अपनी पहली शादी अदिति भट्ट से की थी. इस शादी से उनकी एक बेटी भी है. बाद में दोनों का तलाक हो गया जिसके बाद विक्रम भट्ट ने कोविड लॉकडाउन के दौरान 52 साल की उम्र में श्वेतांबरी सोनी से दूसरी शादी की थी.
कौन हैं श्वेतांबरी सोनी
श्वेतांबरी सोनी पेशे से एक स्टोरीबोर्ड राइटर हैं. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुंबई की ट्रिनिटी आर्ट गैलरी से भी जुड़ी हुई हैं. श्वेतांबरी की बहन नम्रता सोनी एक जानी मानी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं. बताया जाता है कि विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी की मुलाकात एक आर्ट एग्जिबिशन के दौरान हुई थी और यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और फिर दोनों ने शादी कर ली.
धोखाधड़ी
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयपुर बेस्ड कारोबारी अपनी दिवंगत पत्नी पर एक बायोपिक बनवाना चाहते थे. उनके मुताबिक अप्रैल 2024 में उनकी मुलाकात विक्रम भट्ट से हुई थी. इसके बाद मई 2024 में दोनों के बीच करीब 47 करोड़ रुपये की डील हुई. इस डील में चार फिल्में बनाने की बात तय हुई थी. पर रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल दो फिल्में बनी जबकि दो फिलमें नहीं बन पाई. शुरूआती पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी वेंडर्स, बढ़ा चढ़ाकर सैलरी, वाउचर्स और अन्य नकली दस्तावेज तैयार कर के कारोबारी से लगभग 30 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी.
