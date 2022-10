Sidharth Malhotra: भीड़ में कियारा का नाम सुनते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा का हुआ ऐसा हाल, वायरल हुआ वीडियो

Sidharth Malhotra Viral Video: इन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों मे रहते हैं. उनकी शादी के चर्चे आजकल मीडिय जगत के गलियारों में फैले हुए हैं. वायरल हो रही खबरों के अनुसार सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani Boyfriend) जल्द ही शादी कर सकते हैं. फैंस को अब बस इनकी शादी की तारीख का इंतजार है. इस बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कियारा का नाम सुनकर शर्माते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर उनके फैंस काफी हैरान और खुश भी हो रहे हैं.

सिद्धार्थ का वीडियो हुआ वायरल

'थैंक गॉड' की स्क्रीनिंग के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा थिएटर के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दौरान पैपराजी के साथ ही कई सारे फैंस उनके साथ फोटो लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. ऐसे में सिद्धार्थ बड़े ही प्यार से अपने फैंस के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं. इसी वक्त भीड़ में एक छोड़ी से बच्ची आती है जिसके साथ एक्टर फोटो क्लिक करनावे के लिए जाते हैं इस दौरान सिद्धार्थ इस छोटी प्रशंसक के कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करा रहे हैं तभी उस लड़की मां ये कहती सुनाई देती है कि ये मेरी बेटी है, जिसका नाम कियारा है.

"she's my daughter kiara"

Sid: oh kiara ok lovely pic.twitter.com/DHf7PT3dpo

— sidkiara(@sidkiarafp) October 25, 2022