Sidharth Kiara Wedding: शादी से पहले खूब नाचे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, डांस फ्लोर पर एक दूजे में डूबे आए नजर; Video

Sidharth Kiara Dance Video: कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) रिपोर्ट्स की मानें को 6 फरवरी नहीं बल्कि 7 फरवरी को शादी के बंधने वाले हैं. शादी से पहले जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में जश्न की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार वहां पर मेहमानों का आना शुरू हो गया है. इस बीच कियारा और सिद्धार्थ का शादी से पहले का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में होने वाले दूल्हा और दुल्हन डांस फ्लोर पर जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों वीडियो में काफी ज्यादा खुश लगे.

इस तरह नजर आए दूल्हा और दुल्हन

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. दूल्हा-दुल्हन भी जैसलमेर पहुंच गए हैं और दोनों के परिवार वाले और करीबी दोस्त भी पहुंच गए हैं.इस बीच कियारा और सिद्धार्थ का शादी से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिद्धार्थ ब्लैक कलर की शेरवानी में नजर आ रहे हैं तो वहीं कियारा सिल्वर कलर की शिमरी लहंगा चोली में डांस फ्लोर पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं.

Memory lane: When groom to be @SidMalhotra and bride to be @advani_kiara were grooving together on dance floor #SidharthKiaraWedding #SidKiaraWedding #SidKiaraKiShaadi #SidKiara #SidharthMalhotra #KiaraAdvani pic.twitter.com/FGlW7WZiPU

