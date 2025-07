...वीरों को सलाम; कारगिल विजय दिवस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विक्रम बत्रा को दी श्रद्धांजलि, 'शेरशाह' को यूं किया याद

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन बहादुर जवानों को सम्मान और धन्यवाद दिया, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा की. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर कैप्टन विक्रम बत्रा की कई तस्वीरें साझा कीं. कैप्टन बत्रा कारगिल में पाकिस्तान के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे.

तस्वीरों को साझा करते हुए सिद्धार्थ ने कैप्शन में लिखा, "उन अनगिनत वीरों को सलाम, जो इतनी बहादुरी से खड़े रहे ताकि हम सुरक्षित और आराम से सो सकें. आप देशवासियों की धड़कनों में बसते हैं. आपकी कुर्बानी को आज और हमेशा सलाम."

हर वर्ष 26 जुलाई मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस

कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो उस ऐतिहासिक विजय की याद दिलाता है जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कब्जे से चोटियों को सफलतापूर्वक मुक्त कराया था. यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में प्रमुख पर्वतीय चौकियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए शुरू किया था.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'शेरशाह' में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था. यह फिल्‍म कारगिल युद्ध के नायक कैप्‍टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है. उनके पराक्रम को देख ही उन्‍हें 'शेरशाह' कोड नेम दिया गया था. इस फिल्म का निर्देशन विष्णु वर्धन ने किया था.

फिल्म में कियारा आडवाणी, शिव पंडित, निकितिन धीर, साहिल वैद, मीर सरवर, पवन चोपड़ा और शताफ फिगार जैसे कलाकार अहम किरदार में नजर आए. यह फिल्म डिजिटल हिट रही और रिलीज के समय अमेजन प्राइम वीडियो पर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई.

अक्षय कुमार ने क्या कहा?

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कारगिल विजय दिवस 2025 पर शहीद वीरों को याद करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमें ये आजादी, ये गर्व और ये शांति दी. जय हिंद.’

सुनील शेट्टी ने भी दी वीरों को श्रद्धांजलि



सुनील शेट्टी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘वॉर भले ही हिस्ट्री बन गई हो लेकिन उनकी वीरता अमर है. कारगिल की पहाड़ियों पर गूंजते साहस को सलाम. उन सच्चे वीरों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें विक्ट्री दिलाई और तिरंगे को खून, धैर्य और गौरव से ऊपर रखा. जय हिंद.’

The war may be history, but their bravery is eternal.

Saluting the courage that echoed through the mountains of Kargil.

Forever indebted to the real heroes who gave us victory and kept the Tiranga soaring high with blood, grit and glory.

Jai Hind

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) July 26, 2025