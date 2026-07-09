अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगी सिद्धार्थ और कियारा की टक्कर, पत्नी के लिए बदल दी फिल्म 'द वन' की रिलीज डेट

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म ‘द वन’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से खबरें आ रही हैं. वहीं अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म अब 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज डेट के साथ इसका नया मोशन पोस्टर भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बढ़ गई. पोस्टर में एक योद्धा जैसे किरदार को बैल और बाघ के बीच खड़ा दिखाया गया है, जो फिल्म की कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा कर देता है.
आजकल फिल्मों में अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिल रही हैं. कभी नाग-नागिन की कहानी, तो कभी हॉरर और फैंटेसी का तड़का ऑडियंस को पसंद आ रहा है. इसी कड़ी में अब ‘द वन’ भी एक अलग तरह की कहानी लेकर आने वाली है. फिल्म में एक्शन, रोमांस, ड्रामा, फैंटेसी और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलेगा.
‘द वन’ की कहानी पुरानी भारतीय लोककथाओं से इंस्पायर बताई जा रही है. फिल्म में फैंटेसी और एडवेंचर के साथ-साथ कॉमेडी और एक्शन का भी भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी एक ऐसी दुनिया पर आधारित है, जहां शानदार विजुअल्स और दिलचस्प किरदारों के लिए ऑडियंस को एक नया सिनेमाई एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश की गई है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म की कहानी हर उम्र की ऑडियंस को पसंद आएगी.
Baagh uski dahaad hai… Nandi uski shakti. Aur Vvaan… uski kahaani.#THEVVAAN in cinemas on 25th September, 2026.
Starring: #SidharthMalhotra @tamannaahspeaks @WhoSunilGrover @ManishPaul03 #ShwetaTiwari @soniiannup
Producers: #ShobhaKapoor @EktaaRKapoor @ArunabhKumar &… pic.twitter.com/6xlm3jy2Fe
— Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) July 9, 2026
फिल्म के पोस्टर ने इसकी कहानी को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. पोस्टर में दिखाया गया रहस्यमयी माहौल ये साइन देता है कि फिल्म में कुछ बड़ा और अलग देखने को मिल सकता है. मेकर्स पहले ही ‘द लीजेंड ऑफ वन’ कॉमिक बुक से इस नई दुनिया की झलक लोगों के सामने पेश कर चुके हैं. अब फिल्म के जरिए इसी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा.
‘द वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ को बालाजी मोशन पिक्चर्स और टीवीएफ मोशन पिक्चर्स ने मिलकर तैयार किया है. फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि इसकी कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके अलावा, फिल्म में कई और कलाकार भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.
सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए ये फिल्म खास होने वाली है, क्योंकि इसमें उन्हें एक बिल्कुल अलग अंदाज में देखने का मौका मिलेगा. वहीं तमन्ना भाटिया भी एक नए अवतार में नजर आ सकती हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली ‘द वन’ दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन', यश की फिल्म टॉक्सिक से भिड़ने वाली थी, जिसमें कियारा आडवाणी भी शामिल हैं. बीते दिन ही इसका धमाकेदार गाना 'तबाही' रिलीज हुआ था, जिसमें यश और कियारा की केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी. ऐसे में 'टॉक्सिक' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिलती, तो वहीं सिद्धार्थ की फिल्म को