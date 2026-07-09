अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगी सिद्धार्थ और कियारा की टक्कर, पत्नी के लिए बदल दी फिल्म 'द वन' की रिलीज डेट

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म ‘द वन’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय से खबरें आ रही हैं. वहीं अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म अब 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज डेट के साथ इसका नया मोशन पोस्टर भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बढ़ गई. पोस्टर में एक योद्धा जैसे किरदार को बैल और बाघ के बीच खड़ा दिखाया गया है, जो फिल्म की कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा कर देता है.