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अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगी सिद्धार्थ और कियारा की टक्कर, पत्नी के लिए बदल दी फिल्म 'द वन' की रिलीज डेट

The Vvaan: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'द वन' की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है. पहले ये फिल्म कियारा आडवाणी की टॉक्सिक के साथ क्लैश होने वाली थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:45 PM IST
अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगी सिद्धार्थ और कियारा की टक्कर, पत्नी के लिए बदल दी फिल्म 'द वन' की रिलीज डेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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