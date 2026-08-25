जंगल के रहस्यमयी संसार में सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की एंट्री, 'The Vvan' का टीजर आउट; फैंस के उड़े होश

The Vvan Teaser: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म 'द विवान- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का रोमांचक ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसे रहस्यमयी लोककथा (folklore) ब्रह्मांड में ले जाती है, जो प्राचीन मान्यताओं, गहरे रहस्यों और अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है. टीजर की झलकियां दिखाती हैं कि यह मुख्यधारा के हिंदी कमर्शियल सिनेमा में बेहद दुर्लभ अनुभव होने वाला है, जिसकी जड़ें रहस्य, पुराने विश्वासों और तंत्र-मंत्र (occult) से जुड़ी हुई हैं.
खौफनाक फिल्म 'द विवान' की कहानी को लेकर काफी सस्पेंस बढ़ा हुआ है. फिल्म की कहानी, सिद्धार्थ का एक्शन अवतार और 'सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित' वाला नियम दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. फिल्म के टीजर में फैंटेसी, रहस्य और रोमांच का जबरदस्त मेल देखने को मिला है.
इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. उनकी यह नई जोड़ी इस विशाल और भव्य फैंटेसी ड्रामा को एक मजबूत भावनात्मक गहराई प्रदान करती है. टीजर में इस रहस्यमयी दुनिया का एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला और सख्त नियम सामने आता है. 'सूर्यास्त के बाद, व्वान में प्रवेश करना वर्जित है.' यह खौफनाक आदेश इस प्रतिबंधित और जादुई जंगल की सीमाओं को तय करता है.
यद्यपि यह फिल्म पूरी तरह से फैंटेसी और लोककथाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन दर्शकों के मनोरंजन के लिए इसमें कॉमेडी, रोमांच और सस्पेंस का एक बेहतरीन मिश्रण पेश किया गया है, जो इसे पूरे परिवार के लिए एक शानदार अनुभव बनाता है. इस सिनेमाई ब्रह्मांड की महत्वाकांक्षा केवल बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं है. फिल्म के रिलीज होने से पहले ही 'द लेजेंड ऑफ व्वान' नामक कॉमिक बुक के जरिए दर्शक इसके विशाल इतिहास और कहानियों से परिचित हो चुके हैं.
इस बड़े पैमाने की विजुअल गाथा को बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की शाखा) द्वारा टीवीएफ (TVF) और 11.11 प्रोडक्शन के सहयोग से पेश किया जा रहा है. इसे शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है और इसका निर्देशन दीपक मिश्रा ने किया है, जबकि मनु आनंद इसके डीओपी (DOP) और विजुअल डायरेक्टर हैं. यह धमाकेदार फैंटेसी फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.गी.