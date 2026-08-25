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जंगल के रहस्यमयी संसार में सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की एंट्री, 'The Vvan' का टीजर आउट; फैंस के उड़े होश

The Vvan Teaser: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म 'द विवान- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का रोमांचक टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में प्राचीन मान्यताओं और अलौकिक रहस्य से भरे जादुई ब्रह्मांड की पहली झलक देखने को मिल रही है. देखें धांसू टीजर-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 25, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:57 PM IST
जंगल के रहस्यमयी संसार में सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की एंट्री, 'The Vvan' का टीजर आउट; फैंस के उड़े होश
Image Credit: Sidharth Malhotra की Vvaan का टीजर रिलीज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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