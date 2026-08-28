कियारा के यश संग इंटीमेट सीन्स पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्यों कर रहे ट्रोल? यूजर्स ने किए भद्दे कमेंट्स

Sidharth Malhotra Trolled: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ उनके इंटीमेट सीन ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही लोगों का ध्यान खींचा है. फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें कियारा ने नादिया का किरदार निभाया है.
हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद, सोशल मीडिया पर चर्चा कियारा के दृश्यों से हटकर उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच गई है, जहां यूजर्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं और अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक विज्ञापन का वीडियो शेयर किया था. ट्रोलर्स ने इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को फिल्म 'टॉक्सिक' में यश और कियारा के किरदारों के कमेंट्स से भर दिया. कई कमेंट्स में तो दोनों के रिश्ते पर भी निशाना साधा गया. एक यूजर ने लिखा, 'तेरी बीवी यश के साथ है देख ले.' जबकि दूसरे ने सवाल किया, 'आप कैसे पति हो, यह फिल्म कैसे बनने दी?' कुछ अन्य यूजर्स ने इससे भी अधिक तीखे कमेंट्स किए, जिसमें लिखा था, 'तलाक ही एकमात्र समाधान है' और 'सिद्धार्थ को न्याय चाहिए.'
यह ट्रोलिंग सिद्धार्थ के केवल हालिया विज्ञापन वाले पोस्ट तक ही सीमित नहीं रही. सिद्धार्थ द्वारा कियारा के जन्मदिन पर किए गए पुराने पोस्ट पर भी ऐसे ही कमेंट्स दिखाई देने लगे, जहां यूजर्स फिल्म में कियारा की भूमिका और उनके सीन्स पर चर्चा कर रहे थे. इसके अलावा, कुछ कमेंट्स में फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान कियारा की प्रेग्नेंसी का भी जिक्र किया गया.
दूसरी तरफ, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यश ने कियारा के काम और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था, 'आपने इस फिल्म में जो भूमिका निभाई है, वह तो ट्रेलर में सिर्फ एक झलक है. आप वास्तव में बेहद समर्पित हैं.' यश ने कियारा के साथ काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि वे बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था.
कियारा आडवाणी ने भी खुद इस भूमिका को अपने करियर की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक बताया था. जब उनका कैरेक्टर पोस्टर रिलीज हुआ था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'एक ऐसा किरदार जिसने मुझसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक मांग की.' उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपना 'अब तक का सबसे कठिन काम' बताते हुए कहा था कि इसके लिए उन्होंने महीनों मेहनत की है.
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को लेकर यश की पत्नी राधिका पंडित को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरह की किसी भी ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा है. इंटरनेट पर कुछ यूजर्स इस दोहरे रवैये और तुलना को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. हालांकि, इस पूरे विवाद पर अब तक न तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और न ही कियारा आडवाणी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान आया है.