जब स्टूडेंट थे सिद्धार्थ-वरुण और आलिया भट्ट, साल 2012 में आई वो सुपरहिट फिल्म; करण जौहर ने यूं किया याद

बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को 13 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर फिल्म के निर्देशक करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. करण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ा वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "13 साल बाद भी लोग इन स्टूडेंट्स को 'इश्क वाला लव' करते हैं.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:58 PM IST
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को 13 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर फिल्म के निर्देशक करण जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. करण ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ा वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "13 साल बाद भी लोग इन स्टूडेंट्स को 'इश्क वाला लव' करते हैं. स्टूडेंट ऑफ द ईयर के 13 साल पूरे होने का जश्न."

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को 13 साल पूरे

2012 में रिलीज हुई इस फिल्म ने आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. करण जौहर और पुनित मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल युवाओं की पसंद बनी, बल्कि साल 2012 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही.फिल्म की कहानी कॉलेज लाइफ, प्यार, दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दर्शकों को खूब पसंद आई.

करण जौहर ने मनाया जश्न

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में आलिया भट्ट ने शनाया, वरुण धवन ने रोहन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभिमन्यु का किरदार निभाया था. कहानी में रोहन और अभिमन्यु गहरे दोस्त हैं, लेकिन 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' ट्रॉफी के लिए उनकी प्रतियोगिता दोस्ती में दरार ला देती है. मामला तब और उलझता है, जब अभिमन्यु को रोहन की गर्लफ्रेंड शनाया से प्यार हो जाता है. इस लव ट्राइएंगल ने दर्शकों का ध्यान खूब खींचा.

फिल्म में ऋषि कपूर, रोनित रॉय, राम कपूर, फरीदा जलाल, सना सईद और कायोज ईरानी जैसे सितारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं थीं. इसके गाने, जैसे ‘इश्क वाला लव’ और ‘राधा’, आज भी फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. करण जौहर की यह फिल्म अपने रंगीन सेट्स, स्टाइलिश किरदारों और कहानी के लिए जानी जाती है.

13 साल बाद भी यह फिल्म दर्शकों के दिलों में बसी हुई है. करण जौहर के इस जश्न ने फैंस को फिर से इस फिल्म की यादें ताजा करने का मौका दिया.

IANS

Karan Johar

