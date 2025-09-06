SIIMA 2025 Winners: अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की ‘पुष्पा 2’ पर जमकर हुई अवॉर्ड्स की बारिश, तो ‘कल्कि 2898 एडी’ भी बनी बेस्ट फिल्म

SIIMA 2025 Winners Telugu: साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स (SIIMA) 2025 का आयोजन दुबई में बड़ा धमाकेदार हुआ. इस खास मौके पर साउथ सिनेमा के तमाम सितारे से महफिल सजी नजर आई. इस अवार्ड नाइट में टैलेंट और मेहनत का जश्न मनाया गया. इस बार इवेंट के सबसे बडे़ विनर 'पुष्पा 2: द रूल' रहे, जिसने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया. वहीं, नई प्रतिभाओं और दिग्गज कलाकारों का भी मंच पर सम्मान किया गया.

इस अवार्ड नाइट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी अल्लू अर्जुन ने. उन्हें 'पुष्पा 2: द रूल' में अपनी दमदार अदाकारी के लिए बेस्ट एक्टर (मेल, तेलुगु) का अवार्ड मिला. अर्जुन ने फिर से पुष्पा राज का रोल निभाया, जिसमें उन्होंने स्वैग, गुस्सा और इमोशन का शानदार मेल दिखाया. चंदन तस्कर की कहानी और उसकी पर्सनल लड़ाई को बड़े ही शानदार अंदाज में पेश किया गया. दर्शकों और ज्यूरी दोनों ने इसे साल का बेहतरीन परफॉर्मेंस माना, जिसके लिए उनको इस सम्मान से नवाजा गया.

रश्मिका मंदाना का कमाल

'पुष्पा 2' की जादूगरी यहीं खत्म नहीं हुई. रश्मिका मंदाना ने अपनी दिल छू लेने वाली अदाकारी से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार निभाया और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर (फीमेल, तेलुगु) का खिताब मिला. रश्मिका ने किरदार में इमोशंस और एक्सप्रेशंस मजबूती को बखूबी बड़े पर्दे पर उतारा. अल्लू अर्जुन और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री एक बार फिर दर्शकों की पसंद बनी और उन्होंने साबित कर दिया वे तेलुगु सिनेमा की सबसे पावरफुल जोड़ियों में से एक हैं.

काली 2898 एडी को भी मिला सम्मान

जहां 'पुष्पा 2' ने अवॉर्ड्स में बाजी मारी, वहीं दूसरी बड़ी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' भी पीछे नहीं रही. इस फिल्म को बेस्ट फिल्म (तेलुगु) का अवार्ड मिला. कमल हासन ने इसमें निगेटिव रोल निभाकर सबको चौंका दिया और उन्हें बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल का सम्मान मिला. एक्ट्रेस अन्ना बेन ने भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दिल जीता और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल, तेलुगु) का अवार्ड मिला.

म्यूजिक और टेक्निकल कैटेगरी के सितारे

अगर म्यूजिक की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने 'पुष्पा 2' के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता. वहीं 'देवरा' के गाने 'चुट्टामल्ले' ने भी तहलका मचा दिया. इसके लिए रामजोगैया सास्त्री को बेस्ट लिरिक राइटर और शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) का अवार्ड मिला. 'देवरा' के ही लिए रथ्नवेलु आईएससी को बेस्ट सिनेमैटोग्राफर का सम्मान दिया गया. कन्नड़ सिनेमा के लिए अजनिश लोकनाथ, समरजीत लंकेश और अंकिता अमर जैसे सितारों ने भी जीत दर्ज की.

दिग्गजों को मिला सम्मान

SIIMA 2025 ने जहां नई प्रतिभाओं को सराहा, वहीं इंडस्ट्री के अनुभवी कलाकारों और तकनीशियनों को भी याद किया. खास तौर पर दिग्गज संगीतकार वी हरिकृष्णा को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया. उनके योगदान ने साउथ इंडियन सिनेमा को नई पहचान दिलाई है. इस ग्रैंड इवेंट ने एक बार फिर साबित किया कि साउथ सिनेमा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी चमक बिखेर रहा है और आने वाले समय में इसका जादू और भी बढ़ने वाला है.