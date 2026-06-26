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सिंगर नहीं, पॉवरफुल बिजनेस वुमन हैं अलका याग्निक की बेटी, टैलेंट में अपनी मां से नहीं कम; सुंदरता देख फैंस बोले- बन सकती थीं एक्ट्र्रेस

इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर अलका याग्निक ने अपने करियर में हजारों सुपरहिट गाने गाए हैं और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है. वहीं हाल ही में पद्म सम्मान मिलने के बाद उनकी बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 26, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:12 PM IST
सिंगर नहीं, पॉवरफुल बिजनेस वुमन हैं अलका याग्निक की बेटी, टैलेंट में अपनी मां से नहीं कम; सुंदरता देख फैंस बोले- बन सकती थीं एक्ट्र्रेस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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