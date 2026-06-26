/सिंगर नहीं, पॉवरफुल बिजनेस वुमन हैं अलका याग्निक की बेटी, टैलेंट में अपनी मां से नहीं कम; सुंदरता देख फैंस बोले- बन सकती थीं एक्ट्र्रेस

बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक कई सालों से प्लेबैक सिंगर्स का जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने इस दौरान अपने करियर में हजारों सुपरहिट गाने गाए और अपनी आवाज से कई जनरेशन को यादगार गाने दिए. म्यूजिक इंडस्ट्री में शानदार योगदान के लिए उन्हें हाल ही में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस अवॉर्ड के बाद वो खबरों में छा गईं और लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करने लगे. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो पिछले दो साल से सुनने से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थीं.
ऐसे में अब फैंस उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं. खासकर उनकी बेटी सायशा कपूर इन दिनों काफी चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूर रहकर बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है.
अलका याग्निक ने साल 1989 में शिलॉन्ग के बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी. नीरज का फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नहीं रहा और उन्होंने हमेशा खुद को लाइमलाइट से दूर रखा. वहीं शादी के बाद उन्होंने मुंबई में कारोबार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो वापस शिलॉन्ग लौट गए और वहीं अपना बिजनेस संभालने लगे. दूसरी ओर अलका मुंबई में रहकर अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करती रहीं. अलग-अलग शहरों में रहने के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया.
अलका और नीरज की इकलौती बेटी सायशा कपूर ने अपनी मां की तरह फिल्मों या म्यूजिक इंडस्ट्री का राह नहीं चुनी. उन्होंने हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग में एमबीए किया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. सायशा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और सेल्स के एरिया में काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वो 'Raincheck Earth' से भी जुड़ी रही हैं, जो चेरापूंजी क्राफ्ट जिन के कारोबार से जुड़ा है. इतना ही नहीं, वो मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट Boveda Bistro की को-ओनर भी हैं.
सायशा कपूर की पर्सनल लाइफ भी काफी सिंपल है. उन्होंने साल 2017 में बिजनेसमैन अमित देसाई से सगाई की थी और साल 2018 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. सायशा सोशल मीडिया और ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन उनकी फोटोज सामने आते ही लोग उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ करते हैं. कई फैंस का मानना है कि अगर वो फिल्मों में आतीं तो एक सक्सेफुल एक्ट्रेस भी बन सकती थीं.
अलका याग्निक के परिवार में संगीत का माहौल बचपन से ही था. उनके पिता धर्मेंद्र शंकर भारतीय नौसेना में अधिकारी थे, जबकि मां शुभा याग्निक शास्त्रीय गायिका थीं. उनके भाई समीर याग्निक ने भी सिंगिंग में हाथ आजमाया. साल 2000 में उनका गाना 'दिल था यहां अभी अभी' भी रिलीज हुआ था, जिसे उन्होंने अलका के साथ गाया था, जो लोगों को पसंद आया था. हालांकि, उन्हें अपनी बहन जैसी पॉपुलैरिटी और सफलता हासिल नहीं हुई.
महज 6 साल की उम्र से गाना शुरू करने वाली अलका याग्निक ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं. आज भी उनका नाम देश की सबसे सफल और सम्मानित प्लेबैक सिंगर्स में लिया जाता है. वहीं उनकी बेटी सायशा कपूर ये साबित कर चुकी हैं कि सफलता सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी हासिल की जा सकती है.