सिंगर अलका याग्निक को मंगलवार को पद्म भूषण से सम्मानित किया है. वो सहारा लेते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गईं और अवॉर्ड लिया. अवॉर्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद अलका को व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा गया. सिंगर को इस हाल में देखकर फैंस का दिल टूट गया.
दरअसल, हाल ही में पद्म भूषण सेरेमनी के बाद व्हीलचेयर पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर उनके फैंस परेशान हो गए थे. लगातार सोशल मीडिया पर हो रहे पोस्ट के बाद अब सिंगर ने अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है.इस पोस्ट में अल्का याग्निक ने अपने फैंस को बताया कि वह अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं.
इंस्टाग्राम पर एक ऑफ़िशियल बयान में उन्होंने लिखा, 'आपके प्यार, चिंता और अनगिनत शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने सेरेमनी के एक वीडियो को लेकर लोगों की चिंता देखी है और मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं और मेरी रिकवरी अच्छी तरह से हो रही है. पद्म सम्मान समारोह के लंबे और यादगार दिन के बाद मैं बस थक गई थी और निकलते समय मैंने व्हीलचेयर की मांग की थी.'
उन्होंने आगे कहा, 'प्लीज चिंता न करें. मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूं और उन दुआओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं जिनसे मुझे लगातार हिम्मत मिलती है. इस बड़े सम्मान के लिए मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और भारत सरकार का दिल से धन्यवाद करती हूं.'
पद्म भूषण मिलने के बाद अपनी सेहत को लेकर लोगों की चिंता पर बात करते हुए सिंगर ने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ एक फोटो पोस्ट की और लिखा, 'पिछले दो सालों से मैं लाइमलाइट, पब्लिक अपीयरेंस और अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर करने से दूर रही हूं. आप में से कई लोग जानते थे कि मैं सेहत से जुड़ी मुश्किलों से गुज़र रही हूं और इस दौरान आपका प्यार, दुआएं, मैसेज और अटूट समर्थन हर कदम पर मेरे साथ रहा है. आज जब मैं देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित पद्म भूषण को लेने के लिए बाहर निकली तो मेरा दिल आभार से भरा हुआ था. यह सम्मान मुझे बहुत विनम्र महसूस कराता है और भले ही इस पर मेरा नाम हो, लेकिन यह उतना ही उस हर सुनने वाले का भी है जिसने मेरी आवाज का अपनी जिंदगी में स्वागत किया, मेरी पीढ़ियों तक मेरे गानों को पहुंचाया और अच्छे और मुश्किल दोनों ही समय में मेरे साथ खड़े रहे.'