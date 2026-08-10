AR रहमान के बेटे अमीन का हुआ कार एक्सीडेंट, खुद चला रहे थे गाड़ी, बाल-बाल बची जान

पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ए आर रहमान के बेटे अमीन कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए. रोड एक्सीडेंट में सिंगर के बेटे को काफी मामूली चोटें आई है. बेटे अमीन हॉस्पिटल में एडमिट हैं. रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में सुबह लगभग 3 बजे के पोर्श कार चला रहे थे उस दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ. उनकी कार में उनके साथ उनका दोस्त भी था. दरअसल उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई थी. एक्सीडेंट होने पर उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया.
ए आर रहमान के बेटे अमीन पोर्श कार चला रहे थे. उनकी कार की टक्कर वैगन आर कार से होती है. अमीन और उनके दोस्त को मामूली चोट आई हैं. घटना के तुरंत बाद उन्हें पास के कौवेरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. वैगन आर में बैठे इंसान को भी चोट लगी है. कार एक्सीडेंट का मामला पुलिस ने दर्द कर लिया है.
इस कार एक्सीडेंट में सिंगर के बेटे बाल-बाल बचें हैं. इससे पहले भी अमीन एक बड़े हादसे का शिकार हो चुके हैं. साल 2023 में अमीन ने अपनी पोस्ट से घटना की जानकारी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि एक गाने की शूटिंग के दौरान क्रेन पर लगा भारी झूमर अचानक उनके सिर पर आ गिरा. उस हादसे में उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी. उस दौरान एआर रहमान ने सेट पर सुरक्षा को लेकर बात की थी.
अमीन को म्यूजिक की समझ और अच्छी आवाज विरासत में मिली है. वह भी पिता ए आर रहमान की तरह म्यूजिक से जुड़े हैं. प्लेबैक सिंगर के अलावा वह म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं. अमीन की उम्र अभी 23 साल की है. इतनी छोटी उम्र में उन्हें संगीत की काफी अच्छी समझ है.
अमीन ने 12 साल की छोटी उम्र में पिता के साथ काम कर चुकी हैं. उन्होंने छोटी उम्र में पिता के कंपोज किए हुए म्यूजिक में अपनी आवाज दी थी. उन्होंने फिल्म दिल बेचारा के लिए गाने गाए थे. फिलहाल वह अपने खुद के म्यूजिक पर काम कर रहे हैं.