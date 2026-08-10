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AR रहमान के बेटे अमीन का हुआ कार एक्सीडेंट, खुद चला रहे थे गाड़ी, बाल-बाल बची जान

AR रहमान के बेटे अमीन का कार एक्सीडेंट हो गया है. रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया है. सिंगर के बेटे खुद ही गाड़ी चला रहे थे.

Written ByShilpa
Published: Aug 10, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:07 PM IST
AR रहमान के बेटे अमीन का हुआ कार एक्सीडेंट, खुद चला रहे थे गाड़ी, बाल-बाल बची जान

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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