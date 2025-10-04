Rishab Shetty की ‘Kantara Chapter 1’ को लेकर दिखी सिंगर Diljit Dosanjh की एक्साइटमेंट, बोले- ‘इंतजार नहीं कर..’

Kantara Chapter 1: साउथ एक्टर Rishab Shetty की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. वहीं होम्बले फिल्म्स की इस पेशकश को लेकर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी एक्साइटमेंट को सोशल मीडिया पर बयां किया है.
ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है और अपनी ओपनिंग डे से ही ये सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. देशभर से मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ, यह फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का दिल को लगातार जीत रही है. होम्बले फिल्म्स की इस फिल्म को पहले से ही साल की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है, जो रिकॉर्ड तोड़ रही है और नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है. जहां एक तरफ फिल्म को हर जगह से दर्शकों, सेलेब्रिटीज और मीडिया का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने फिल्म का गाना ‘Rebel’ गाया है, ने इस फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता को सोशल मीडिया पर जाहिर किया है.
सिंगर दिलजीत दोसांझ
सिंगर दिलजीत दोसांझ ने फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट को बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें Rebel गाने की शूटिंग के दौरान की कुछ BTS तस्वीरें शेयर की हैं और अपना प्यार और एक्साइटमेंट को जाहिर किया है. सिंगर ने इस पोस्ट के नीचे कैप्शन में लिखा, ‘AUM कांतारा: चैप्टर 1 देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता.’
फिल्म की टीम
‘Kantara Chapter 1’ होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों के बीच पहुंच रही है.
