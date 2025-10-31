कॉन्ट्रोवर्सी, धमकी के बीच दिलजीत दोझांस ने तोड़ी छुप्पी, शेयर की पोस्ट और स्टोरी, बोले- ‘मैं हमेशा…’

सिंगर दिलजीत दोझांस आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते रहते हैं, जिसके पीछे की वजह कभी उनके कॉन्सर्ट होते हैं, तो कभी उनकी कॉन्ट्रोवर्सी. वहीं हाल ही में सिंगर को खालिस्तानी ग्रुप द्वारा धमकी दी गई है. जिसपर सिंगर ने अपनी छुप्पी को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की है. आइए जानते हैं पूरा मामला
पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का नाम लगातार इंटरनेट पर छाया हुआ है और उन्हें लगातार खालिस्तानी ग्रुप द्वारा धमकी दी जा रही है. वहीं सिंगर ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात करते हुए दोहराया है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो प्यार और एकता का मैसेज देते रहेंगे. वहीं उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल पर ब्रिस्बेन में हुए अपने कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एकता और प्रेम के बारे में बात की है. सिंगर ने आगे कहा कि उनका जन्म इसी धरती से हुआ है और एक दिन वे इसी धरती पर लौटेंगे, यही कारण है कि वह सभी के लिए प्रेम की कामना करते हैं, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.
दिलजीत ने दिया प्यार और एकता का संदेश
सिंगर दिलजीत दोसांझ को इस क्लिप पर कहते हुए सुना जा रहा है कि, ‘हमेशा प्यार की बात करते रहो. मेरे लिए यह धरती एक है. मेरे गुरु कहते हैं, 'इक ओंकार' तो यह धरती एक है. और मैं इसी धरती से पैदा हुआ हूं. मैं इस धरती की जान हूं और एक दिन मैं इसी मिट्टी में लौटूंगा. इसलिए मेरी तरफ से सभी के लिए सिर्फ प्यार है, भले ही कोई मुझसे जलता हो या मुझे ट्रोल करता हो. मैं हमेशा प्यार का संदेश फैलाता रहूंगा. मैंने हमेशा ऐसा किया है. मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई इसके बारे में क्या महसूस करता है. पंजाबी आ गए ओए’
सिंगर ने शेयर की इंस्टाग्राम पर स्टोरी
दिलजीत ने हाल ही में इस मुद्दे पर क्लियरिटी देते हुए आज एक और इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने केबीसी की एक किल्प शेयर करते हुए लिखा, ‘ना मैं किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए गया था और ना ही किसी गाने की प्रमोशन के लिए, पंजाब में आई बाढ़ के लिए गया था, कि अगर ये बात नेशनल लेवल पर होगी तो लोग डोनेट करेंगे.’
धमकी के पीछे की वजह क्या थी?
दिलजीत का यह पोस्ट उस समय आया जब ये खबरें आ रही थीं कि उन्हें अमेरिकी खालिस्तान समर्थक ग्रुप द्वारा सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) से धमकी मिली है, इस संगठन ने कथित तौर पर अमिताभ बच्चन के साथ हुई ‘विवादास्पद’ बहस के बाद, 1 नवंबर को मेलबर्न में होने वाले गायक के आगामी कॉन्सर्ट के खिलाफ चेतावनी जारी की है.
