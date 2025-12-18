‘भूखा रखा, रसोई में बंद किया...’ एक्स-वाइफ के इन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, दायर किया 30 लाख का मानहानि केस, बोले- ‘रेप्यूटेशन और काम...’

Kumar Sanu: प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स-वाइफ रीटा भट्टाचार्य के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. सानू 30 लाख रुपये मुआवजा और रीटा भट्टाचार्य के दिए गए वायरल इंटरव्यूज हटवाना चाहते हैं. मामला उनके तलाक के बाद सामने आए विवादित बयानों से जुड़ा है.
Kumar Sanu Files Defamation Case: ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम’, ‘मेरे दिल भी कितना पागल है’, ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’, ‘चुरा के दिल मेरा’ और ‘दो दिल मिल रहे हैं’ जैसे यादगार गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले 90s के फेमस प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स-वाइफ रीटा भट्टाचार्य के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. सिंगर ने 30 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ उन इंटरव्यूज को हटाने की मांग की है, जिसमें रीटा ने उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कही थीं.
ये मामला 17 दिसंबर, 2025 को कोर्ट में सुना गया. सानू का कहना है कि ये बयान उनकी इमेज और रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं और मेंटली उनको काफी परेशान करते हैं. कुमार सानू और रीटा भट्टाचार्य ने 1986 में शादी की थी और 2001 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों का एक बेटा है जान कुमार सानू है, जो ‘बिग बॉस 14’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ चुके हैं. कुमार सानू ने ये केस अपनी वकील सना रईस खान के जरिए दायर कराया है, जो खुद भी ‘बिग बॉस 17’ की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. इस खबर ने हर किसी हैरान कर दिया.
कुमार सानू ने एक्स-वाइफ पर किया डिफेमेशन केस
कोर्ट में दायर की गई पिटीशन में कहा गया है कि रीटा ने कई बार इंटरव्यूज में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पिटीशन के मुताबिक, रीटा ने वायरल भयानी और फिल्म विंडो जैसे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को इंटरव्यूज दिए, जिनमें उन्होंने दावा किया कि सानू ने उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान दुर्व्यवहार किया. उन्होंने कहा कि सानू ने उन्हें भूखा रखा, रसोई में बंद किया, दूध और मेडिकल सर्विसेस से दूर रखा और कोर्ट की कार्रवाई भी करते रहे. साथ ही, उन्होंने कई अफेयर करने और परिवार की अनदेखी करने के भी आरोप लगाए.
मीडिया पर वायरल हो रहे रीटा भट्टाचार्य के इंटरव्यू
ये इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर सितंबर 2025 में वायरल हो गए थे, जिससे सानू ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया. वकील सना रईस खान ने कहा कि ये बयान 9 फरवरी, 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में दर्ज तलाक की सहमति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं. उस सहमति में दोनों पक्षों ने भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ कोई आरोप न लगाने का क्लॉज रखा था. सानू की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में भट्टाचार्य और मीडिया पोर्टल्स को 27 सितंबर को चेतावनी दी गई थी. नोटिस में कहा गया कि अगर इंटरव्यूज नहीं हटाए गए तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.
इन इंटरव्यू से रेप्यूटेशन और काम पर पड़ रहा असर
नोटिस में आरोपों की गंभीरता को भी बताया गया और कहा गया कि इन बयानबाजी से सोशल और प्रोफेशनल लेवल पर गलत धारणा बनी है, जिससे उनकी रेप्यूटेशन और वर्किंग ऑपर्च्युनिटी अफेक्ट हुई. नोटिस में ये भी कहा गया कि रीटा भट्टाचार्य ने आरोप लगाए कि सानू ने प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें खाना नहीं दिया और उनके परिवार को ‘असभ्य’ और ‘असंस्कृत’ बताया. साथ ही सानू की ओर से की गई गोद लेने के प्रोसेस पर भी सवाल उठाए गए. पिटीशन में तर्क दिया गया है कि इन बयानों से सानू की इमेज खराब हुई है और उन्हें मानसिक पीड़ा भी हुई है.
