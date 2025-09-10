'वो उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी थे...' शादीशुदा सिंगर के प्यार में दीवानीं थी कुनिका, बेटा बोला- मेरी गर्लफ्रेंड्स थीं तो उनके बॉयफ्रेंड थे

Kunickaa Sadanand Affair With Kumar Sanu: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू और कुनिका सदानंद का अफेयर इन दिनों काफी चर्चा में है. यहां तक कि 'बिग बॉस 19' में कुनिका ने अपने अफेयर का जिक्र भी किया था. इस दौरान कुनिका के बेटे ने अयान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपने मां के अफेयर के बारे में खुलकर बात की. साथ ही कहा कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड्स थीं तो मेरी मां के बॉयफ्रेंड थे.

वो 27 साल की थीं तब

अयान ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कुनिका के अफेयर को लेकर खुलकर बात की. अयान ने कहा- 'जब मेरी गर्लफ्रेंड थीं तो उनके बॉयफ्रेंड थे. कुनिका और कुमार सानू का अफेयर तब शुरू हुआ जब वो 27 साल की थीं. मैं उस वक्त नहीं था. उनके इस रिलेशनशिप के बारे में बाद में पता चला.'

वो बहुत टॉक्सिक था

अयान ने कहा कि 'वो सच्चे दिल से कुमार सानू से प्यार करती थीं. उससे ज्यादा वो किसी भी आदमी से प्यार नहीं कर सकतीं. मेरी मां ना तो जुनूनी थीं और ना ही उनके अंदर अहंकार था. जब मैंने उनके बारे में गूगल किया और पूछा कि वो कैसे थे. तो उन्होंने जवाब में कहा- 'वो मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी आदमी था. मैं उसे अपने सोलमेट की तरह देखती थी. हर किसी को इस तरह के प्यार का जिंदगी में एक बार एहसास होता है. वो बहुत टॉक्सिक था.'

6 साल तक चला रिश्ता

इससे पहले सिद्धार्थ को दिए इंटरव्यू में कुनिका ने कहा था कि कुमार और उनका रिलेशनशिप करीबन 6 साल तक चला था. मेरी उनसे पहली मुलाकात ऊंटी में एक फिल्म के सेट पर हुई थी. वो उस वक्त अपनी बहन और नेफ्यू के साथ वकेशन पर आए थे. कुनिका ने कहा कि इन दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड उस वक्त बना जब एक वो ड्रंक थे. वो खूब रो रहे थे और होटल की खिड़की से कूदना चाहते थे. मैंने और उसकी बहन ने उसे किसी तरह से कूल डाउन किया. वो बहुत इमोशनल था क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं थी वो शादी तोड़ना चाहता था और बच्चों को छोड़ना चाहता था. तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है. उस मोमेंट के बाद हम दोनों और क्लोज आ गए.