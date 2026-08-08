मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के रिश्ते में आई दरार? Instagram पर Unfollow ने मचाई सनसनी

फेमस सिंगर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के कंटेस्टेंट मिलिंद गाबा और उनकी पत्नी प्रिया बेनीवाल को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं. खबरों की मानें तो शादी के करीब चार साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन अफवाहों को उस समय और भी ज्यादा हवा मिल गई, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि मिलिंद और प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते या अलग होने की खबरों पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है.