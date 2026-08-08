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मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के रिश्ते में आई दरार? Instagram पर Unfollow ने मचाई सनसनी

Milind Gaba-Priya Beniwal: सिंगर मिलिंद गाबा और उनकी पत्नी प्रिया बेनीवाल की शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं और हाल ही में उनके घर दो जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया है. इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो आग की तरह इंटरनेट पर फैल रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 08, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:46 PM IST
मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के रिश्ते में आई दरार? Instagram पर Unfollow ने मचाई सनसनी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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