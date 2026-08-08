मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के रिश्ते में आई दरार? Instagram पर Unfollow ने मचाई सनसनी

फेमस सिंगर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 के कंटेस्टेंट मिलिंद गाबा और उनकी पत्नी प्रिया बेनीवाल को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं. खबरों की मानें तो शादी के करीब चार साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन अफवाहों को उस समय और भी ज्यादा हवा मिल गई, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि मिलिंद और प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते या अलग होने की खबरों पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है.
मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल ने 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली में एक बड़े, लेकिन प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. इस शादी में फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स ने हिस्सा लिया था. शादी के बाद दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करते नजर आते थे.
सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें एक खुशहाल कपल के तौर पर देखते हैं. दोनों ने शादी से पहले काफी लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट भी किया था. मिलिंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रिया से उनकी पहली मुलाकात PUBG खेलते हुए हुई थी. वो उस समय गेम में नई थीं और इसी गेम से दोनों की बातचीत होना शुरू हुई. शादी के करीब तीन साल बाद फरवरी 2025 में मिलिंद और प्रिया ने अपनी जिंदगी की एक बड़ी खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. दोनों ने बताया था कि वो अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं.
इसके कुछ ही महीनों बाद 30 मई को उनके घर जुड़वां बच्चों ने जन्म लिया. मिलिंद ने इस खास मौके पर दो बच्चों का एक ग्राफिक शेयर किया था, जिसमें एक को गुलाबी और दूसरे को नीले रंग में दिखाया गया था. उन्होंने इमोशनल होकर पोस्ट पर कैप्शन में लिखा था, 'वो दो चमत्कारों से ग्रेटफुल हैं.' पोस्ट के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था, 'गाबा की कहानी में ट्विस्ट नहीं, जुड़वां हैं.' इसके बाद फैंस और कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें जमकर बधाइयां दी थीं.
मिलिंद गाबा और प्रिया के अलग होने की अफवाहों के बीच एक और बात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. मिलिंद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई पुरानी पोस्ट हटा दी हैं. फिलहाल उनके प्रोफाइल पर सिर्फ कुछ पोस्ट दिखाई दे रही हैं, जिनमें ज्यादातर उनके नए गाने ‘विशेज’ का प्रमोशन शामिल है. दूसरी ओर, प्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी भी मिलिंद के साथ उनकी कई पुरानी तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं. इन्हीं सोशल मीडिया बदलावों को देखकर फैंस दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.
हालांकि, इन सभी बातों के बावजूद ये साफ नहीं है कि मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के रिश्ते में वास्तव में क्या चल रहा है. दोनों की तरफ से न तो ब्रेकअप की खबर आई है और न ही इन अफवाहों पर कोई सफाई दी गई है. ऐसे में फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आ रही बातें सिर्फ अटकलों तक सीमित हैं.