अमिताभ पर फिल्माया गया अमर गाना! मुकेश के 49 साल पुराने इस गाने के धोनी भी हैं दीवाने, युवाओं का बन गया ऑल टाइम फेवरेट!

Singer Mukesh Songs: गायक मुकेश की आवाज का जादू आज भी बरकरार है. उनकी आवाज में गाया गया गाना 'मैं पल दो पल का शायर हूं...', जो 1976 की फिल्म 'कभी-कभी' में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, आज भी लोगों को प्रेरणा देता है. यह गीत सिर्फ 49 साल पुराना गाना नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है. खास बात यह है कि यह गीत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी सबसे पसंदीदा गाना है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:14 PM IST
Main Pal Do Pal Ka Shair Hoon: हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग के सबसे महान और भावनात्मक गायकों में से एक, मुकेश की आवाज आज भी करोड़ों श्रोताओं के दिलों को सुकून और गहरी शांति प्रदान करती है. अपने तीन दशकों से भी लम्बे शानदार सिंगिंग करियर में मुकेश ने एक से बढ़कर एक ऐसे गीत गाए जो आज भी 'गोल्डन एरा' के सबसे बेहतरीन नगमों में गिने जाते हैं. उन्हीं अमर गीतों की श्रेणी में एक गाना ऐसा है, जिसे रिलीज हुए लगभग 49 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी ताजगी और गहराई कम नहीं हुई है. यह गीत सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बड़ा फलसफा सिखाता है. हम बात कर रहे हैं साल 1976 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'कभी-कभी' के उस यादगार गाने की, जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, 'मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है...'.

इस गाने की खासियत और इसका गहरा संदेश
'मैं पल दो पल का शायर हूं' गाना महज प्रेम या विरह का गीत नहीं है, बल्कि यह इंसानी जिंदगी की नश्वरता (Futility) और अस्थायित्व (Temporary nature) के सत्य को बड़ी ही सादगी और खूबसूरती से बयां करता है. यह गाना कहता है कि जीवन में शोहरत, खुशी या दुःख, कुछ भी स्थायी नहीं है. हर चीज पल दो पल की है और हमें इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए हर पल को जीना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति जीवन में हार मान रहा हो, निराश या हताश हो तो इस गीत को सुनकर उसे एक गहरी शांति और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. गीत का गहरा भाव श्रोता को सिखाता है कि जो बीत गया, उसे भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

महान हस्तियों का संगम
यह गाना बॉलीवुड का एक 'कल्ट क्लासिक' इसलिए भी बन पाया, क्योंकि इसके निर्माण में तीन महान हस्तियों का संगम हुआ था. जहां मुकेश की आवाज में दर्द और सादगी बेजोड़ थी. गाने में खय्याम का संगीत भावनाओं को गहराई देता था. साहिर लुधियानवी की कलम से निकले बोल दर्शन और साहित्य का अद्भुत मिश्रण थे.

एमएस धोनी को भी है यह गीत पसंद
इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह गाना आज की पीढ़ी के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का भी सबसे पसंदीदा गीतों में से एक है. शांत और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले धोनी ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान खुद इस गाने के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया था और इसे गुनगुनाकर भी दिखाया था. यह दर्शाता है कि 49 साल पुराना यह गीत आज भी हर वर्ग और पीढ़ी के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और प्रेरित करता है.

मुकेश जी ने अपने करियर में लगभग 1000 गानों को अपनी आवाज़ दी और आज भी उनके 'मैं पल दो पल का शायर हूं' जैसे नगमों को 'ऑल टाइम फेवरेट' की लिस्ट में शामिल किया जाता है. यह गीत सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अनमोल रत्न है, जो हमेशा अमर रहेगा.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Singer Mukesh SongsMain Pal Do Pal Ka Shair HoonEntertainment NewsBollywood news

