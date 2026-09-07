लाइव शो से पहले चली गई सिंगर की जान! महज 44 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; अचानक बिगड़ी तबीयत और फिर...

निसार को आखिरी विदाई देने के लिए यूएई में रहने वाले मशहूर मलयालम व्लॉगर शाहिद मणिक्कोथ भी जनाजे की नमाज में शामिल हुए. अपने शहर में निसार की विदाई के वक्त माहौल पूरी तरह गमगीन था. हर कोई यही कह रहा था कि इतनी कम उम्र में इस तरह की प्रतिभा का चले जाना बेहद दुखद है. उनके अंतिम सफर में शामिल हर शख्स की आंखें अपने पसंदीदा सिंगर को खोने के गम में नम थीं. अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए यूएई के व्लॉगर शाहिद मणिक्कोथ ने अपने इमोशन जाहिर किए. उन्होंने लिखा, ‘मुझे यूएई में 17 साल हो गए, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि किसी के पार्थिव शरीर को उसके घर भेजने से जुड़े सभी कागजी काम महज चार घंटे के अंदर पूरे कर लिए गए’.