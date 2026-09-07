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लाइव शो से पहले चली गई सिंगर की जान! महज 44 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; अचानक बिगड़ी तबीयत और फिर...

Singer Nisar Wayanad Passes Away: गल्फ न्यूज के मुताबिक, जाने-माने सिंगर निसार वायनाड का 44 साल की उम्र में दुबई के अस्पताल में निधन हो गया. अपनी सुरीली आवाज से पहचान बनाने वाले निसार को अजमान में लाइव शो करना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने से सब थम गया. उनके जाने से म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस गहरे सदमे में हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 07, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:21 PM IST
लाइव शो से पहले चली गई सिंगर की जान! महज 44 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; अचानक बिगड़ी तबीयत और फिर...
Image Credit: अचानक दुनिया को अलविदा कह गए सिंगर (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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