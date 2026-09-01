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बर्थडे विश या प्यार का इजहार? Harman Brar की नेक पर दिखे 'लव-बाइट्स' ने खींचा फैंस का ध्यान, Parmish Verma की स्टोरी ने मचाई हलचल

Parmish Verma- Harman Brar: पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा की एक सोशल मीडिया स्टोरी ने हरमन बरार के जन्मदिन पर फैंस का ध्यान खींच लिया है. तस्वीर वायरल होते ही दोनों के रिश्ते को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गईं और फैंस इसे खास ऐलान मान रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 01, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:31 AM IST
बर्थडे विश या प्यार का इजहार? Harman Brar की नेक पर दिखे 'लव-बाइट्स' ने खींचा फैंस का ध्यान, Parmish Verma की स्टोरी ने मचाई हलचल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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