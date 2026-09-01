बर्थडे विश या प्यार का इजहार? Harman Brar की नेक पर दिखे 'लव-बाइट्स' ने खींचा फैंस का ध्यान, Parmish Verma की स्टोरी ने मचाई हलचल

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर परमीश वर्मा और हरमन बरार को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. दोनों के बीच मुलाकात, साथ में गाने और इसके बाद कथित डेटिंग की खबरों ने पहले भी फैंस का ध्यान खींचा था. अब हरमन बरार के जन्मदिन पर परमीश वर्मा की ओर से शेयर की गई एक सोशल मीडिया स्टोरी ने इन खबरों को नया मोड़ दे दिया है. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है.
हरमन बरार के जन्मदिन के मौके पर परमीश वर्मा ने उनकी एक तस्वीर अपनी स्टोरी पर शेयर की. इस फोटो के साथ सिंगर ने लिखा, 'हैपी बर्थडे लव'. जो अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का टॉपिक बन गया है. स्टोरी सामने आते ही फैंस ने इसे महज जन्मदिन की शुभकामना मानने के बजाय दोनों के रिश्ते से जोड़ना शुरू कर दिया.
परमीश वर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी के देखते ही देखते कई स्क्रीनशॉट और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. फैंस अपने-अपने अंदाज में इस पोस्ट का मतलब निकाल रहे हैं और कई यूजर्स इसे रिश्ते की ओर इशारा मान रहे हैं. इस तस्वीर को लेकर चर्चा इसलिए भी बढ़ी क्योंकि हरमन बरार की गर्दन पर कुछ निशान नजर आ रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग 'लव-बाइट्स' कह रहे हैं.
हालांकि, सिर्फ तस्वीर के आधार पर इन निशानों की वजह की पुष्टि नहीं की जा सकती. यही वजह है कि इस पूरे मामले को फिलहाल सोशल मीडिया की अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. इसके बावजूद फैंस ने इन निशानों को परमीश वर्मा की 'Love' वाली स्टोरी से जोड़ते हुए दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं.
परमीश वर्मा और हरमन बरार का नाम इससे पहले भी साथ में काम करने और मुलाकातों को लेकर चर्चा में रहा है. दोनों की नजदीकियों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं और कथित डेटिंग की खबरों ने इन चर्चाओं को और हवा दी. अब जन्मदिन पर सिंगर की पोस्ट ने एक बार फिर दोनों को सुर्खियों में ला दिया है. हालांकि, जब तक दोनों में से कोई अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं करता, तब तक इसे ऑफिशियली रिलेशनशिप अनाउंसमेंट कहना जल्दबाजी होगी.
परमीश वर्मा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिंगर और एक्टर की शादी गुनीत कौर से हुई है. ऐसे में हरमन बरार के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को उनकी मौजूदा शादीशुदा जिंदगी को फिर से चर्चा में ला दिया है. फिलहाल वायरल स्टोरी और तस्वीर के आधार पर लगाए जा रहे कयासों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परमीश वर्मा और हरमन बरार अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान देंगे, या फिर ये मामला सोशल मीडिया की अटकलों तक ही सीमित रहेगा.