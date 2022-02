मशहूर गायिका का हार्ट अटैक से निधन, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी जताया शोक

नई दिल्ली: मशहूर बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी (Sandhya Mukherjee) का मंगलवार शाम को कोलकाता स्थित एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 90 वर्ष की थीं. अस्पताल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

संध्या मुखर्जी (Sandhya Mukherjee) ने एस डी बर्मन, नौशाद और सलिल चौधरी जैसे दिग्गज संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था. खराब स्वास्थ्य के कारण वह जनवरी के आखिरी सप्ताह से ही अस्पताल में भर्ती थीं.

अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शाम करीब साढ़े सात बजे दिल का दौरा पड़ने से मुखर्जी का निधन हो गया. मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं और वह हृदय संबंधी बीमारियों से भी ग्रस्त थीं. उनके कई अंगों ने काम करना बंद दिया था.

I used to look upto her as my elder sister and this is a grave personal loss to me. She used to be the moving spirit in our Sangeet Akademi and we had conferred upon her Bangabibhushan( 2011), Sangeet Mahasamman ( 2012) etc. (2/3)

