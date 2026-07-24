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छात्र आंदोलन के बीच सोनू निगम ने टाल दिया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान; बस्सी-सोहा अली खान ने भी बदले प्लान

Sonu Nigam Postpones Delhi Concert: दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के बीच बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने अपना 25 जुलाई का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया है. इसके अलावा कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी ने भी शो टाल दिया, जबकि सोहा अली खान ने अपने पॉडकास्ट की रिलीज टाल दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 24, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:20 PM IST
छात्र आंदोलन के बीच सोनू निगम ने टाल दिया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान; बस्सी-सोहा अली खान ने भी बदले प्लान

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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