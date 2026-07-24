छात्र आंदोलन के बीच सोनू निगम ने टाल दिया दिल्ली कॉन्सर्ट, नई तारीख का हुआ ऐलान; बस्सी-सोहा अली खान ने भी बदले प्लान

Sonu Nigam Postpones Delhi Concert: इस साल की शुरुआत से ही दिल्ली NEET पेपर लीक के खिलाफ हो रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बनी हुई है. यह विरोध केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है. न केवल छात्र, बल्कि देश की जानी-मानी हस्तियां भी अब उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रही हैं. मनोरंजन इंडस्ट्री के बड़े नाम अब समाधान के लिए सरकार और छात्रों के बीच सार्थक बातचीत की मांग कर रहे हैं. इसी बीच दिग्गज गायक सोनू निगम ने भी छात्रों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है.
सोनू निगम को 25 जुलाई को दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 'बॉसिटिविटी सोनू निगम रिमेंबर्स रफी' (BOSSitivity- Sonu Nigam Remembers) ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी. महान गायक मोहम्मद रफी को समर्पित इस शाम का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. हालांकि, दिल्ली के मौजूदा तनावपूर्ण हालात और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सिंगर ने इस कार्यक्रम को टालने का निर्णय लिया है. शुक्रवार सुबह टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्मों से कॉन्सर्ट के लिंक हटा दिए गए और नए पोस्टरों पर अब 15 अगस्त की तारीख दिखाई दे रही है. जब सोनू निगम से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा माहौल को देखते हुए ही इसे आगे बढ़ाया गया है.
कॉन्सर्ट टलने की खबर गायक के एक वायरल वीडियो के ठीक एक दिन बाद आई है. एक अन्य इवेंट के दौरान जब पैपराजी ने उनसे पेपर लीक और विरोध प्रदर्शनों पर उनकी राय जाननी चाही, तो सोनू निगम थोड़े चिढ़े हुए नजर आए. उन्होंने बार-बार 'बस... बस... बस' कहकर सवालों को टालने की कोशिश की और अंत में 'अब हो गया, बस' कहकर बातचीत खत्म कर दी. हालांकि, उनके इवेंट को टालने के फैसले को छात्र हितों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.
सोनू निगम के अलावा मशहूर कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी ने भी 25 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला अपना शो रद्द कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मजाकिया लेकिन गंभीर लहजे में लिखा कि अभी छात्र (Gen Z) अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए शो बाद में करना ही बेहतर है. वहीं, एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी अपने पॉडकास्ट की रिलीज रोक दी है. उनका कहना है कि इस वक्त छात्रों की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद होनी चाहिए और वह उनके संघर्ष के सम्मान में पीछे हट रही हैं.