सुनिधि चौहान के 5 सुपरहिट गाने...जिसे सुनते ही बिंदास होकर झूम उठते हैं लोग, आज भी हैं पार्टियों की जान

सुनिधि चौहान ने बेहद कम उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाई. सुनिधि ने साल 1996 में आई फिल्म 'शस्त्र' के गाने 'लड़की दीवानी देखो' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. उस समय वह महज 13 साल की थीं. सुनिधि को पहचान साल 1999 में फिल्म 'मस्त' का गाना 'रुकी रुकी सी जिंदगी' से मिली.
इसके बाद 'फिजा' का 'महबूब मेरे' आया और फिर 'धूम' का 'धूम मचाले', 'ओमकारा' का 'बीड़ी', 'डॉन' का 'ये मेरा दिल', 'फैशन' का 'देशी गर्ल', 'तीस मार खान' का 'शीला की जवानी' और 'धूम 3' का 'कमली' जैसे गानों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया. आज हम आपको सुनिधि के 5 सुपरहिट गानों के बारे में बताएंगे....
साल 2013 में आई फिल्म धूम 3 का सबसे मशहूर गाना 'कमली' सबसे पॉपुलर डांस नंबर है, जिसे सुनिधि चौहान ने अपनी दमदार आवाज दी. इसका म्यूजिक प्रीतम ने तैयार किया और बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे. कैटरीना कैफ पर फिल्माए गए इस गाने में उनकी डांस परफॉर्मेंस और सुनिधि की एनर्जी ने इसे खास बना दिया. गाना रिलीज होते ही काफी चर्चा में रहा और आज भी सुनिधि के चर्चित डांस नंबरों में गिना जाता है. धूम 3 का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया था और फिल्म में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा नजर आए थे.
‘शीला की जवानी’ 2010 की फिल्म तीस मार खान (Tees Maar Khan) का ऐसा डांस नंबर बना, जिसने रिलीज के बाद जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की. इसे सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी ने गाया था, जबकि संगीत विशाल-शेखर ने दिया और बोल विशाल ददलानी ने लिखे. कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया यह गाना अपनी एनर्जी और शानदार डांस के कारण पार्टी और शादी समारोहों का पसंदीदा बन गया. आज भी इसे बॉलीवुड के आइकॉनिक डांस नंबरों में शामिल किया जाता है. फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया था. इस गाने के लिए सुनिधि को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.
2008 में आई फिल्म दोस्ताना (Dostana) का गाना 'देसी गर्ल' भी सुनिधि चौहान के यादगार डांस नंबरों में शामिल है. इसे शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी ने गाया था. गाने का म्यूजिक विशाल-शेखर ने तैयार किया, जबकि बोल कुमार ने लिखे. प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया यह गाना रिलीज के साथ ही पॉपुलर हो गया और आज भी पार्टी व शादी समारोहों में खूब सुनाई देता है. वहीं 2006 की ओमकारा (Omkara) का ‘बीड़ी जलाईले’ सुनिधि, सुखविंदर सिंह, नचिकेता चक्रवर्ती और क्लिंटन सेरेजो ने गाया था. संगीत विशाल भारद्वाज और बोल गुलजार के थे.
‘क्रेजी किया रे’ गाना साल 2006 में आई फिल्म धूम-2 (Dhoom:2) का सुपरहिट डांस नंबर है, जिसे सुनिधि चौहान ने अकेले अपनी आवाज दी. इसका म्यूजिक प्रीतम ने तैयार किया और बोल समीर ने लिखे. ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया यह गाना अपने तेज बीट्स, ग्लैमरस अंदाज और सुनिधि की एनर्जी भरी आवाज के चलते रिलीज के बाद ही पॉपुलर हो गया. आज भी यह बॉलीवुड के यादगार डांस नंबरों में शामिल है और पार्टी प्लेलिस्ट में सुनाई देता है. धूम 2 फिल्म का निर्देशन संजय गढ़वी ने किया था और फिल्म 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी.