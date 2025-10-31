जुबीन गर्ग और पत्नी गरिमा की लव स्टोरी जीत लेगी आपका दिल, जानिए बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के बाप, आज रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म, सारे थिएटर हाउसफुल

Zubeen Garg: सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के बाद से ही उनके फैंस उनकी फैमिली और वाइफ से जुड़ी हर जानकारी को इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. वहीं सिंगर की याद में आज उनकी आखिरी फिल्म को रिलीज किया गया है. वहीं आज हम सिंगर की लव स्टोरी और उनके 15 बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं.
असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का कुछ समय पहले सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद उनके करोड़ों फैंस काफी दुखी थे. वहीं उनकी याद में एक्टर की आखिरी फिल्म ‘रोई रोई बिनाले’ को 31 अक्टूबर को रिलीज किया गया है. इस फिल्म के लिए लाखों की संख्या में मौजूद उनके फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. सिंगर की इस फिल्म का पहला शो असम में सुबह 4 बजे से शुरू हो गए थे, जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखने पहुंचे.
किसी फिल्म से कम नहीं सिंगर की लव स्टोरी
जुबीन गर्ग के निधन के बाद से उनकी वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग और उनकी लव स्टोरी की हर जगह चर्चा हो रही है. सिंगर की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं, जुबीन की वाइफ गरिमा उनके गानों की बहुत बड़ी फैन थीं. जिसके चलते उन्होंने अपने फेवरेट सिंगर को एक लेटर लिख दिया. वहीं सिंगर ने अपनी फैन के लेटर का जवाब दूसरा लेटर लिखकर दिया. सिंगर और उनकी फैन के बीच लेटर का ये सिलसिला बढ़ता चला गया और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई. लेकिन उनका ये रिश्ता सिंगर के परिवार को मंजूर नहीं था.मगर लाख कठिनाइयों को पार करते हुए दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए. जुबीन के पत्नी गरिमा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं.
बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के पिता
जुबीन गर्ग और गरिमा की शादी के इतने साल बाद भी कोई संतान नहीं है मगर इस जोड़े ने 15 बच्चों को गोद लिया, जिनकी देखभाल दोनों साथ में करते थे. इस खूबसूरत कपल की जिंदगी बहुत अच्छे पलों से गुजर रही थी, मगर सितंबर में आए उस एक तूफान ने सब बदल दिया और सिंगर ने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया.
