Advertisement
trendingNow12982470
Hindi Newsबॉलीवुड

जुबीन गर्ग और पत्नी गरिमा की लव स्टोरी जीत लेगी आपका दिल, जानिए बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के बाप, आज रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म, सारे थिएटर हाउसफुल

Zubeen Garg: सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के बाद से ही उनके फैंस उनकी फैमिली और वाइफ से जुड़ी हर जानकारी को इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. वहीं सिंगर की याद में आज उनकी आखिरी फिल्म को रिलीज किया गया है. वहीं आज हम सिंगर की लव स्टोरी और उनके 15 बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जुबीन गर्ग और पत्नी गरिमा की लव स्टोरी जीत लेगी आपका दिल, जानिए बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के बाप, आज रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म, सारे थिएटर हाउसफुल

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का कुछ समय पहले सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद उनके करोड़ों फैंस काफी दुखी थे. वहीं उनकी याद में एक्टर की आखिरी फिल्म ‘रोई रोई बिनाले’ को 31 अक्टूबर को रिलीज किया गया है. इस फिल्म के लिए लाखों की संख्या में मौजूद उनके फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. सिंगर की इस फिल्म का पहला शो असम में सुबह 4 बजे से शुरू हो गए थे, जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखने पहुंचे.

 

किसी फिल्म से कम नहीं सिंगर की लव स्टोरी
जुबीन गर्ग के निधन के बाद से उनकी वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग और उनकी लव स्टोरी की हर जगह चर्चा हो रही है. सिंगर की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं, जुबीन की वाइफ गरिमा उनके गानों की बहुत बड़ी फैन थीं. जिसके चलते उन्होंने अपने फेवरेट सिंगर को एक लेटर लिख दिया. वहीं सिंगर ने अपनी फैन के लेटर का जवाब दूसरा लेटर लिखकर दिया. सिंगर और उनकी फैन के बीच लेटर का ये सिलसिला बढ़ता चला गया और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई. लेकिन उनका ये रिश्ता सिंगर के परिवार को मंजूर नहीं था.मगर लाख कठिनाइयों को पार करते हुए दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए. जुबीन के पत्नी गरिमा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के पिता
जुबीन गर्ग और गरिमा की शादी के इतने साल बाद भी कोई संतान नहीं है मगर इस जोड़े ने 15 बच्चों को गोद लिया, जिनकी देखभाल दोनों साथ में करते थे. इस खूबसूरत कपल की जिंदगी बहुत अच्छे पलों से गुजर रही थी, मगर सितंबर में आए उस एक तूफान ने सब बदल दिया और सिंगर ने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Singer Zubeen Gargfilm Roi Roi Binale outsinger Zubeen garg storysinger Zubeen garg and garima garg

Trending news

दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
2020 Delhi Riot
दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?