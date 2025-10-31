जुबीन गर्ग और पत्नी गरिमा की लव स्टोरी जीत लेगी आपका दिल, जानिए बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के बाप, आज रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म, सारे थिएटर हाउसफुल

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का कुछ समय पहले सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद उनके करोड़ों फैंस काफी दुखी थे. वहीं उनकी याद में एक्टर की आखिरी फिल्म ‘रोई रोई बिनाले’ को 31 अक्टूबर को रिलीज किया गया है. इस फिल्म के लिए लाखों की संख्या में मौजूद उनके फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. सिंगर की इस फिल्म का पहला शो असम में सुबह 4 बजे से शुरू हो गए थे, जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखने पहुंचे.

किसी फिल्म से कम नहीं सिंगर की लव स्टोरी

जुबीन गर्ग के निधन के बाद से उनकी वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग और उनकी लव स्टोरी की हर जगह चर्चा हो रही है. सिंगर की लव स्टोरी किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं, जुबीन की वाइफ गरिमा उनके गानों की बहुत बड़ी फैन थीं. जिसके चलते उन्होंने अपने फेवरेट सिंगर को एक लेटर लिख दिया. वहीं सिंगर ने अपनी फैन के लेटर का जवाब दूसरा लेटर लिखकर दिया. सिंगर और उनकी फैन के बीच लेटर का ये सिलसिला बढ़ता चला गया और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई. लेकिन उनका ये रिश्ता सिंगर के परिवार को मंजूर नहीं था.मगर लाख कठिनाइयों को पार करते हुए दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए. जुबीन के पत्नी गरिमा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना संतान के कैसे बनें 15 बच्चों के पिता

जुबीन गर्ग और गरिमा की शादी के इतने साल बाद भी कोई संतान नहीं है मगर इस जोड़े ने 15 बच्चों को गोद लिया, जिनकी देखभाल दोनों साथ में करते थे. इस खूबसूरत कपल की जिंदगी बहुत अच्छे पलों से गुजर रही थी, मगर सितंबर में आए उस एक तूफान ने सब बदल दिया और सिंगर ने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया.