'सितारे जमीन पर' की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखी फिल्म, आमिर खान भी रहे मौजूद

Sitaare Zameen Par: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में फिल्म सितारे जमीन पर की विशेष स्क्रीनिंग में भाग लिया. इस अवसर पर फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता आमिर खान समेत फिल्म की पूरी टीम भी मौजूद रही. फिल्म सितारे जमीन पर विशेष रूप से उन व्यक्तियों की कहानियों को केंद्र में रखती है, जो न्यूरोडायवर्जेंट स्थितियों से जूझते हैं. यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि समाज में विविधता, समानता और समावेश के महत्व को भी प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है.

राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में देखी फिल्म

राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में फिल्म सितारे जमीन पर देखी. इस फिल्म में न्यूरोडायवर्जेंट स्थितियों से पीड़ित वास्तविक लोगों को दिखाया गया है, जो विविधता, समानता और समावेश का संदेश देती है. फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता आमिर खान भी फिल्म के पीछे की टीम के साथ स्क्रीनिंग में मौजूद थे.

President Droupadi Murmu watched the film 'Sitaare Zameen Par' at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre. The film, featuring real people with neurodivergent conditions, weaves in the message of diversity, equity and inclusion. Shri Aamir Khan, the producer and lead actor of the… twitter.com/r9PLYFHpGq

President of India (rashtrapatibhvn) June 24, 2025