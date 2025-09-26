Advertisement
Madharasi OTT Release: थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब होगा ओटीटी पर बड़ा धमाका! छोटी स्क्रीन पर जल्द दिखेगा पावरफुल एक्शन

इस साल साउथ की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म ‘मद्रासी’ ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया था. वहीं अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए रेडी है. आइए जानते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:00 PM IST
Madharasi OTT Release: थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब होगा ओटीटी पर बड़ा धमाका! छोटी स्क्रीन पर जल्द दिखेगा पावरफुल एक्शन

इन दिनों सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं हर हफ्ते साउथ की कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिन्हें ऑडियंस से भरपूर प्यार मिल रहा है. वहीं हाल ही में साउथ सुपरस्टार शिवकार्थिकेयन की फिल्म ‘मद्रासी’ रिलीज हुई थी, जो कि इस साल साउथ की टॉप रेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था. वहीं बहुत से लोग सुपरस्टार शिवकार्थिकेयन का दमदार एक्शन देखने आए थे.

 

ओटीटी रिलीज
शिवकार्थिकेयन स्टारर फिल्म ‘मद्रासी’ को ए आर मुरुगदास ने डायरेक्ट किया है ये फिल्म 5 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को रिलीज हुए अभी लगभग एक साल भी नहीं हुआ है और मेकर्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी है.

टॉप रेटेड मूवी
डायरेक्टर ए आर मुरुगदास कि ये टॉप रेटेड मूवी एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें शिवकार्थिकेयन ने अपने दमदार एक्शन और एक्टिंग से फैंस को काफी इंप्रेस किया है. वहीं इस फिल्म में उनके अलावा रुक्मिणी वसंत, विद्युत जामवाल, शबीर और बीजू मेनन जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आए थे.

 

ओटीटी
शिवकार्थिकेयन की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘मद्रासी’ एक ऐसे इंसान के आसपास घूमती रहती है जो एक माफिया गैंग बीच में फंस जाता है. वहीं इस फिल्म की कहानी और किरदारों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है शिवकार्थिकेयन स्टारर यह फिल्म 1 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं.

