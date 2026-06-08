/SlumDog TEASER OUT: अंधा भिखारी बना ओटीटी का ‘महाराजा’, तो खून-खराबे के बीच दिखा तब्बू का धांसू अवतार, टीजर रिलीज

फिल्म ‘स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड’ के टीजर की शुरुआत में एक्टर विजय सेतुपति के भिखारी के रूप में नजर आते हैं. इसके अगले सीन में भिखारियों की मुश्किल जिंदगी और उनके शोषण खिलाफ हो रहे शोषण को दिखाया जाता है. धीरे-धीरे सीन आगे बढ़ता है और एक्शन सीन, इमोशनल पल और अन्य किरदारों नजर आते हैं. टीजर में फिल्म के थोड़े-थोड़े हिस्से देखने को मिलते हैं. लेकिन असली सवाल तब खड़ा होता है, जब विजय सेतुपति एक अंधे भिखारी के रूप में नजर आते हैं, जिन्हें देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या वो सच में अंधे हैं या नहीं?