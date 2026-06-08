/SlumDog TEASER OUT: अंधा भिखारी बना ओटीटी का ‘महाराजा’, तो खून-खराबे के बीच दिखा तब्बू का धांसू अवतार, टीजर रिलीज

साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर और ओटीटी पर फिल्म ‘महाराजा’ से राज करने वाले विजय सेतुपति इस बार एक नई कहानी के साथ दस्तक देने वाले हैं. उनकी अपकमिंग पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म ‘स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड’का टीजर आज 8 जून को रिलीज हो चुका है. पुरी जगन्नाथ द्वारा बनाई गई इस फिल्म में विजय सेतुपति मुख्य किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं तब्बू भी फिल्म में एक नए अवतार में दिखाई देंगी. विजय सेतुपति हमेशा से ही अपनी वर्सेटाइल और रॉ एक्टिंग के लिए ऑडियंस के बीच फेमस रहे हैं.
अब ‘स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड’ का टीजर देखने के बाद लोगों का मानना है कि वो अंधे भिखारी के इस किरदार को बखूबी निभाएंगे, जो काफी खून-खराबा और मारधाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं.
फिल्म ‘स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड’ के टीजर की शुरुआत में एक्टर विजय सेतुपति के भिखारी के रूप में नजर आते हैं. इसके अगले सीन में भिखारियों की मुश्किल जिंदगी और उनके शोषण खिलाफ हो रहे शोषण को दिखाया जाता है. धीरे-धीरे सीन आगे बढ़ता है और एक्शन सीन, इमोशनल पल और अन्य किरदारों नजर आते हैं. टीजर में फिल्म के थोड़े-थोड़े हिस्से देखने को मिलते हैं. लेकिन असली सवाल तब खड़ा होता है, जब विजय सेतुपति एक अंधे भिखारी के रूप में नजर आते हैं, जिन्हें देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या वो सच में अंधे हैं या नहीं?
‘महाराजा’ एक्टर विजय सेतुपति ने फिल्म में अंधे भिखारी के किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है. वहीं इस टीजर में तब्बू भी एक नए अवतार में नजर आई हैं. वो फिल्म में एक दमदार पुलिस ऑफिसर के रूप में अपराधियों का खात्मा करते हुए दिखाई दे रही हैं. वहीं कन्नड़ एक्टर विजय फिल्म में विलेन का किरदार निभाएंगे. विजय ‘पोखिरी’ और ‘बिजनेसमैन’ जैसी फिल्मों से काफी पॉपुलर हुए थे और ये पहली बार है कि वो विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.
‘स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड’ पूरे भारत में रिलीज होगी, जो तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में स्ट्रीम की जाएगी. हालांकि, अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है. लेकिन विजय सेतुपति का लुक और एक्शन देखकर लोगों के बीच इसकी रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट साफ-साफ देखी जा रही है.