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SlumDog TEASER OUT: अंधा भिखारी बना ओटीटी का ‘महाराजा’, तो खून-खराबे के बीच दिखा तब्बू का धांसू अवतार, टीजर रिलीज

SlumDog 33 Temple Road Teaser Out: पैन इंडिया एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड’ दमदार टीजर आज 8 जून, 2026 को रिलीज हो चुका है. इस टीजर में फिल्म का मेन लीड एक अंधे भिखारी के रूप में नजर आ रहे हैं, जो जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 08, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:36 PM IST
SlumDog TEASER OUT: अंधा भिखारी बना ओटीटी का ‘महाराजा’, तो खून-खराबे के बीच दिखा तब्बू का धांसू अवतार, टीजर रिलीज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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