क्या पूरा सीजन बॉडी डबल के साथ निकाल देंगी? 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' देख भड़के फैंस, स्मृति ईरानी से पूछ रहे सवाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2) शो ने टीआरपी में धमाल मचा रहा है. ये शो पिछले हफ्ते टीआरपी में नंबर 1 पर था. लेकिन, क्योंकि के हाल ही के एपिसोड को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. उनका कहना है कि हाल ही के एपिसोड में स्मृति ईरानी के बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ है.ऐसा एक बार नहीं कई बार एपिसोड में हुआ. जिसे लेकर लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

बॉडी डबल के इस्तेमाल से भड़के फैंस

इंडियन एक्ट्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति ईरानी कई हिस्सों की शूटिंग अलग से कर रही हैं. जहां पर पारिवारिक समारोह या फिर सीन की बात है तो वहां पर प्रोडक्शन हाउस कथित तौर पर बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा है. इस खुलासे के बाद से प्रशंसक काफी ज्यादा नाराज है. जिसके रिएक्शंस वो एक्स पर दे रहे हैं.

फैंस रिएक्शंस

एक यूजर ने लिखा- 'ये स्मृति पूरा सीजन कही बॉडी डबल के साथ तो नहीं निकाल देगी. बरखा किरदार परी के ससुराल से जुड़ा है. एकता क्या दिखाना चाहती है.' दूसरे यूजर ने लिखा- स्मृति ईरानी सेपरेट शूट कर रही है. और कई सीन्स में बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रही है. जब वो बाकी टीम के साथ शूट करने को रेडी नहीं थी तो फिर एक्टिंग में वापसी क्यों की? वो भी तब जब सीरियल को ऑनएयर हुए एक महीना भी नहीं हुआ है. क्या बकवास है ये?' तीसरे ने लिखा- 'स्मृति ईरानी का शो में वापसी का फैसला ही फिर क्यों लिया. अगर उन्हें बॉडी डबल के साथ सीन्स को मिक्स करवाना है.' एक और यूजर ने लिखा- 'लेटेस्ट वाले एपिसोड में स्मृति ईरानी के सीन्स इतने ज्यादा एडिटेड क्यों थे.' आपको बता दें, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' सीरियल ने 25 साल बाद टीवी पर वापसी की है. इस शो को लेकर लोगों का काफी ज्यादा क्रेज इसलिए भी था क्योंकि स्मृति ईरानी ने भी लंबे वक्त बाद टीवी पर वापसी की.

