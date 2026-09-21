स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं

अभिनेत्री ने बोलने की आजादी पर जोर देते हुए लिखा, "बोलने की आजादी बहुत कीमती है. इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी भी उतनी ही कीमती है.असहमत हों, बहस करें, आलोचना करें, सवाल पूछें, पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराएं. लेकिन यकीनन, इनमें से किसी भी चीज के लिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक इंसान है. उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए लिखा, "शब्द टाइप करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है. दयालु बनें. इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन कभी-कभी इसका मतलब आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकता है."