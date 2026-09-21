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स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बोला कि शब्द टाइप करने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उन शब्द का असर लंबे समय तक रहता है.

Written ByIANS
Published: Sep 21, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:58 PM IST
स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं

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